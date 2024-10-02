НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

ясная погода, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 749мм 53%
Подробнее
0 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65

Прогноз погоды на первую декаду октября в Новосибирске

Что интересного в стране
Война между братом и сестрой
Сибиряки — про работу в офисе
Тысячи новосибирцев без тепла
Лайфхаки для уютного дома
Ненастоящая скидка в «Автомире»
Секреты работы синоптиков
Журналистка о безопасности в такси
Новости в Telegram
Политика Война на Ближнем Востоке Иран выпустил по Израилю 400 ракет. Атака пробила «Железный купол»: видео взрывов

Иран выпустил по Израилю 400 ракет. Атака пробила «Железный купол»: видео взрывов

Возможно, ракеты были лишь первой волной наступления

567
30 комментариев

Ракеты, летящие на Израиль

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Их часть пробила систему ПВО «Железный купол» и упала на израильские города.

Воздушную тревогу объявили на всей территории страны, израильтян призвали срочно укрыться в убежищах.

— Мы устроили довольно много перехватов. Есть ряд ударов в центре и на юге страны, — описали ситуацию в Армии обороны Израиля.

О погибших на данный момент не сообщается. Известно о двух раненых.

Иран заявил, что считает свою атаку «законным ответом» на нарушение суверенитета страны. Корпус стражей исламской революции объяснил ракеты как месть за смерть главы политбюро ХАМАС Хании, генсека «Хезболлах» Насруллы и командующего силами «Аль-Кудс» Нилфорошана.

Возможно, что 400 ракет были лишь первой волной атаки — информагентства ожидают вторую

Американский президент Джо Байден приказал сбивать ракеты, выпущенные по Израилю. Армия Израиля пообещала, что атака Ирана «будет иметь последствия». Иран, в свою очередь, пообещал еще более мощный удар в случае любых ответных действий.

Гражданские самолеты принялись облетать район атаки. Из-за этого, к примеру, рейс Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив, предположительно, готовится к посадке в Египте.

Ранее ночью армия Израиля вторглась в Ливан. Мы рассказывали, что известно о наступлении.

Израиль начал наступление на «Хезболлу» в Ливане в конце сентября. Очередное обострение между странами началось после того, как из-за кибератаки в Ливане взорвались пейджеры. Тогда больше 10 человек погибло, четыре тысячи пострадало. При другом обострении, весной, сотни ракет по Израилю выпустил Иран.

Прочитайте также ответы на «стыдные» вопросы о конфликте на Ближнем Востоке. Мы объясняли в карточках, что такое ХАМАС и где находится сектор Газа.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
За державу обидно!
10 минут
Похоже мы накануне большого шухера.... И там и там "на четверть бывший наш народ".
С левого берега
27 минут
Почему все молчат по поводу операции Израиля в соседней стране Ливан? Двойные, тройные стандарты?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александр,41

сергей,61

Кос,39

ИванЪ БорисовичЬ,45

Ольга,59

Галина,39

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление