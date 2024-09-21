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S7 не привезла багаж участников конкурса «Учитель России»

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Дороги и транспорт эксклюзив «На сцену в спортивных костюмах»: S7 оставила багаж участников конкурса «Учитель России» в Толмачево

«На сцену в спортивных костюмах»: S7 оставила багаж участников конкурса «Учитель России» в Толмачево

Вместе с конкурсантами летела хоккейная команда с огромными сумками

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25 комментариев

Конкурсанты прилетели в Саратов без багажа, S7 обещала доставить чемоданы на следующей неделе

Авиакомпания S7 не отправила багаж сибирских участников конкурса «Учитель года России». Вместе с конкурсантами летела хоккейная команда с огромными сумками, на самолете произошел перевес, но пассажиров об этом не предупреждали.

Как рассказала НГС одна из участниц Марина (имя изменено), вчера, 20 сентября, рейсом из Новосибирска в Саратов летели участники федерального конкурса «Учитель России» из Сибири. Сначала, по словам Марины, трех конкурсантов не пускали на борт, ссылаясь на отсутствие мест. При этом билеты все купили заранее, а регистрацию прошли одни из первых.

— Самолет летает несколько раз в неделю, а открытие конкурса — 21 сентября. Объяснили сотрудникам, что мы все летим на федеральное мероприятие, тогда посадили. Другие пассажиры остались в аэропорту, — объяснила Марина.

В самолете конкурсанты увидели, что с ними летит хоккейная команда из Барнаула с огромными сумками. По прилете всем начали выдавать багаж, сумки получили хоккеисты и некоторые пассажиры, а участники конкурса остались без багажа.

— Чуть позже подходит сотрудник и говорит, что это весь багаж, которые прилетел на этом самолете. Нас без багажа оказалось 11 человек, — рассказывает Марина.

Пассажиров попросили пройти на стойку регистрации и написать заявление, что багаж не прилетел. Все так и поступили. Марина объясняет, что у участников чемоданы большие — конкурс идет 10 дней, на каждый из них нужен наряд. Также в багаже у учителей материалы к конкурсу. Оказалось, что всё привезут только вечером 23 сентября.

— Нам надо выходить на сцену, а мы в спортивных костюмах. О том, что багаж не входит, нам не сообщали, только сказали в конце, что на борту был перевес, — объясняет женщина.

Марина отмечает, что сотрудники о перевесе на борту могли сообщить заранее, но никто их об этом не предупредил. Также не предложили взять нужные вещи с собой на борт в ручную кладь.

— Я обратилась в службу розыска багажа аэропорта Толмачево. Сотрудники тут же смогли договориться и помочь всем участникам. Багаж привезет «Аэрофлот» пораньше через Москву, — говорит Марина. — У людей подобное событие бывает раз в жизни, все представляют свой регион и хотят выглядеть хорошо, а получилось так.

НГС направил запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать ситуацию с багажом на рейсе Новосибирск-Саратов.

Недавно жительница Австралии неделю не могла добиться, чтобы ей в Новосибирск прислали чемодан с вещами из Пекина.

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Обновлено. В пресс-службе Толмачево подтвердили информацию, что сотрудники службы розыска багажа помогли решить проблему и ускорить отправку.

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Багаж Рейс Самолет Авиакомпания S7
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Комментарии
25
Zemb
1 час
всегда отправлял чемодан сдэком. и дешевле, и таскать чемодан через весь город не нужно. пункт выдачи на каждом углу. из Волгограда в Новосибирск багаж 2000 был, отправка, сдэком 1200.
nikola
57 минут
это какой то позор
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