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Происшествия Врезался и поехал дальше: в Новосибирске ищут самокатчика, сбившего ребенка

Врезался и поехал дальше: в Новосибирске ищут самокатчика, сбившего ребенка

Мальчик попал в больницу

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5 комментариев

Пострадавшему мальчику потребовалась помощь врачей

Силовики ищут неизвестного водителя электросамоката, который сбил 11-летнего мальчика. ДТП произошло днём 1 октября недалеко от здания на Мичурина, 35. СУ СКР по Новосибирской области начало доследственную проверку, сообщили в среду в ведомстве.

— В Центральном районе города Новосибирска на тротуаре вдоль улицы Писарева неизвестный самокатчик сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы и находится в медучреждении, — сказано в сообщении.

По данным ГАИ, девушка в пальто была с парнем, который совершил наезд на ребенка

В Госавтоинспекции Новосибирска уточняет, что водитель обязан в случае аварии остановиться и оказать первую помощь пострадавшему.

Свидетелей ДТП просят обратиться в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции по Новосибирску по телефонам: 232-23-51, 232-23-35.

В конце сентября в центре Новосибирска самокатчик сбил девочку на тротуаре. Его начали искать сотрудники ГАИ.

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Комментарии
6
275239151
4 минуты
Интересно, а местоположение самокатов как-то же отслеживается? Где какой был в данный момент времени
282558467
16 минут
А давайте самокатчику годик лишения свободы впаяем и на всю страну для остальных двухколесных покажем. А еще иск к собственнику транспортного средства на миллион не меньше.
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