Врезался и поехал дальше: в Новосибирске ищут самокатчика, сбившего ребенка

Силовики ищут неизвестного водителя электросамоката, который сбил 11-летнего мальчика. ДТП произошло днём 1 октября недалеко от здания на Мичурина, 35. СУ СКР по Новосибирской области начало доследственную проверку, сообщили в среду в ведомстве.
— В Центральном районе города Новосибирска на тротуаре вдоль улицы Писарева неизвестный самокатчик сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенок получил травмы и находится в медучреждении, — сказано в сообщении.
В Госавтоинспекции Новосибирска уточняет, что водитель обязан в случае аварии остановиться и оказать первую помощь пострадавшему.
Свидетелей ДТП просят обратиться в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции по Новосибирску по телефонам: 232-23-51, 232-23-35.
В конце сентября в центре Новосибирска самокатчик сбил девочку на тротуаре. Его начали искать сотрудники ГАИ.