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Происшествия Три человека пострадали при обрушении на птицефабрике под Новосибирском

Три человека пострадали при обрушении на птицефабрике под Новосибирском

Инцидент произошел 27 сентября

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8 комментариев

На птицефабрике обрушилось строящееся здание

В Новосибирской области стало известно о ЧП, которое произошли на одной из птицефабрик. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил начальник областного МЧС Виктор Орлов.

— Произошло обрушение перекрытий строящегося здания на территории птицефабрики «Улыбино» в Искитимском районе 27 сентября. Пострадали три человека, — сказал Виктор Орлов.

Начальник регионального ГУ МЧС добавил, что пострадавшие строители были госпитализированы в медицинское учреждение. На технологический процесс предприятия инцидент не повлиял.

На самой птицефабрике на момент публикации инцидент прокомментировать не смогли.

Если вам известны подробности инцидента, свяжитесь с редакцией НГС

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Ранее НГС писал о том, как новосибирец впал в кому после удара током.

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Комментарии
9
Татьяна 53
1 час
хоть бы написали как их самочувствие
28131500
37 минут
Кто строит и из чего?
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