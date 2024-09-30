Три человека пострадали при обрушении на птицефабрике под Новосибирском

На птицефабрике обрушилось строящееся здание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области стало известно о ЧП, которое произошли на одной из птицефабрик. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил начальник областного МЧС Виктор Орлов.

— Произошло обрушение перекрытий строящегося здания на территории птицефабрики «Улыбино» в Искитимском районе 27 сентября. Пострадали три человека, — сказал Виктор Орлов.

Начальник регионального ГУ МЧС добавил, что пострадавшие строители были госпитализированы в медицинское учреждение. На технологический процесс предприятия инцидент не повлиял.

На самой птицефабрике на момент публикации инцидент прокомментировать не смогли.