Три человека пострадали при обрушении на птицефабрике под Новосибирском

В Новосибирской области стало известно о ЧП, которое произошли на одной из птицефабрик. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил начальник областного МЧС Виктор Орлов.
— Произошло обрушение перекрытий строящегося здания на территории птицефабрики «Улыбино» в Искитимском районе 27 сентября. Пострадали три человека, — сказал Виктор Орлов.
Начальник регионального ГУ МЧС добавил, что пострадавшие строители были госпитализированы в медицинское учреждение. На технологический процесс предприятия инцидент не повлиял.
На самой птицефабрике на момент публикации инцидент прокомментировать не смогли.
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