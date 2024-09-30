Сибирячка вылетела из машины после ДТП: главные события 29 сентября

Утром в центре Новосибирска произошло ДТП Источник: «Электронный город»











В Новосибирской области ежедневно происходят десятки событий. Многие из них вызывают общественный интерес, но некоторые новости остаются незамеченными. В этом дайджесте НГС собрал 5 самых интересных событий, которые произошли в Новосибирске 29 сентября.

Пассажир вылетел на скорости из машины в центре Новосибирска

ДТП произошло рано утром 29 сентября на площади Ленина — там столкнулись синий Haval и седан. Из-за удара пассажир Haval вылетел на скорости из машины, инцидент частично попал на видео.

Позже выяснилось, что пассажиром автомобиля оказалась 18-летняя девушка. Ее доставили в больницу.

Сибирячка заявила о нападении подростков на двух детей

О происшествии жительница Новосибирска заявила в соцсетях. По словам сибирячки, на ее детей, мальчика и девочку, напала группа из четырех подростков — она обратилась в полицию.

Жители Левобережья замерзают в квартирах без отопления

Массовые жалобы на теплоснабжение поступают в редакцию НГС. Одна из управляющих компаний заявила о низкой подаче тепла от СГК.

Известно, что проблема с теплом появилась как в Горском микрорайоне, так и на улицах Станиславского, Ватутина, Блюхера, Пархоменко и других. В СГК сообщили, что по Ленинскому району продолжается запуск отопления, а большинство домов уже подключены.

Следователи нагрянули на новосибирский завод после отравления семьи под Красноярском

29 сентября стало известно, что следователи допросили в качестве свидетеля представителя производителя дихлофоса из Новосибирска. Его продукцию нашли в доме у отравившейся семьи в Красноярском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СКР по региону. Выяснилось, что следователи провели осмотр на заводе и изъяли продукцию для «проведения необходимых исследований».

Новосибирец вступил в конфликт с подростком

Потасовка с участием мужчины и подростка произошла в Калининском районе и попала на запись домофона. Конфликт заметили во дворе дома №24 по улице Фадеева — известно, что подросток был на мопеде.