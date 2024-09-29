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Происшествия «Били ногами в голову и снимали»: сибирячка заявила о нападении подростков на двух детей

«Били ногами в голову и снимали»: сибирячка заявила о нападении подростков на двух детей

Полиция приняла заявление

685
5 комментариев

Женщина заявила, что есть видео нападения

Жительница Новосибирска заявила, что на ее детей, мальчика и девочку, напала группа из четырех подростков. Об этом она написала в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте». Инцидент произошел вчера, 28 сентября, в 17:25.

Сибирячка заявила, что есть видео нападения, но в соцсети его не выложила. Она добавила, что сняла побои у детей и обратилась в полицию. Мать пострадавших детей на вопросы корреспондента НГС не ответила, но обрисовала ситуацию в комментариях к посту со слов свидетельницы.

— Дети 11 лет пошли в ДНС, перед ними шли четверо мушкетеров нашего времени, развернулись и наехали на детей. При этом, когда били мальчика толпой, а били руками и ногами именно в голову, один постарше снимал на камеру, видимо, для донатов, — предположила сибирячка.

Женщина добавила, что хочет поговорить с нападавшими — узнать, зачем они это сделали и сколько могли получить за такой контент.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что в отдел полиции № 10 «Советский» УМВД по городу Новосибирску заявление о происшествии поступало.

— Зарегистрировано в установленном порядке, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — добавили в полиции.

Вы были свидетелями нападения? Знаете пострадавших? Свяжитесь с редакцией

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В конце сентября до суда дошло дело против двух новосибирцев, которых обвиняют в нападении на подростка и его мать.

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Комментарии
5
user_unknown
10 минут
Вообще, фото-видеофиксация должна быть отягощим обстоятельством в суде. Ведь это, фактически, подтверждает преднамеренность деяния. Плюс сразу доказательства преступления засняты и предоставлены самими нарушителями. А если они это видео где-то загружали, то ещё за распространение снаф-контента надо срок давать. Пара посадок на реальные сроки и даже у школоты отпадёт желание ради лайков такое вытворять.
Татьяна 53
8 минут
Октябрята были не нужны, пионеры были тоже не нужны, комсомольцы также, пустующую нишу надо было заполнить, вот и появилось новое поколение, выпустили джина из бутылки. Собирать макулатуру, металлолом, проводить зарницы, это всё считалось пережитком прошлого, так сказать атавизм. Как теперь воспитывать детей на чём, на каких героических поступках. Как после революции был детский бандитизм, похоже идём "верной дорогой"
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