«Били ногами в голову и снимали»: сибирячка заявила о нападении подростков на двух детей

Женщина заявила, что есть видео нападения Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жительница Новосибирска заявила, что на ее детей, мальчика и девочку, напала группа из четырех подростков. Об этом она написала в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте». Инцидент произошел вчера, 28 сентября, в 17:25.

Сибирячка заявила, что есть видео нападения, но в соцсети его не выложила. Она добавила, что сняла побои у детей и обратилась в полицию. Мать пострадавших детей на вопросы корреспондента НГС не ответила, но обрисовала ситуацию в комментариях к посту со слов свидетельницы.

— Дети 11 лет пошли в ДНС, перед ними шли четверо мушкетеров нашего времени, развернулись и наехали на детей. При этом, когда били мальчика толпой, а били руками и ногами именно в голову, один постарше снимал на камеру, видимо, для донатов, — предположила сибирячка.

Женщина добавила, что хочет поговорить с нападавшими — узнать, зачем они это сделали и сколько могли получить за такой контент.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что в отдел полиции № 10 «Советский» УМВД по городу Новосибирску заявление о происшествии поступало.

— Зарегистрировано в установленном порядке, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — добавили в полиции.