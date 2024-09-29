Пассажир Haval вылетел на скорости из машины на Ленина — шокирующее видео, где он встал и пошел

В Новосибирске рано утром сегодня, 29 сентября, на площади Ленина произошло ДТП — столкнулись синий Haval и седан. Из-за удара пассажир синего паркетника вылетел на скорости на дорогу.

Инцидент частично попал на камеры «Электронного города», установленные на площади. На записи видно, что в 06:47 синий Haval отбрасывает после удара. Из машины вылетает человек с заднего сидения. Он летит по асфальту несколько метров. Водитель машины не торопиться помогать пострадавшему, который в итоге встает и уходит с проезжей части.