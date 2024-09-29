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Происшествия Пассажир Haval вылетел на скорости из машины на Ленина — шокирующее видео, где он встал и пошел

Пассажир Haval вылетел на скорости из машины на Ленина — шокирующее видео, где он встал и пошел

Водитель не стал ему помогать

4 541
33 комментария

ДТП произошло рано утром

В Новосибирске рано утром сегодня, 29 сентября, на площади Ленина произошло ДТП — столкнулись синий Haval и седан. Из-за удара пассажир синего паркетника вылетел на скорости на дорогу.

Инцидент частично попал на камеры «Электронного города», установленные на площади. На записи видно, что в 06:47 синий Haval отбрасывает после удара. Из машины вылетает человек с заднего сидения. Он летит по асфальту несколько метров. Водитель машины не торопиться помогать пострадавшему, который в итоге встает и уходит с проезжей части.

Предупреждаем — видео может шокировать.

Часть ДТП попала на камеры

Корреспондент НГС обратилась в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ДТП.

Вы были свидетелем ДТП? Знаете его участников? Знаете пострадавшего? Свяжитесь с редакцией НГС

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Комментарии
36
276371930
11 минут
Шоковое состояние,куча адреналина в крови ,боль не чувствуется,возможно там переломов куча,но почувствует всё это позже,когда отходняк начнётся. Его нужно положить на ровную поверхность до приезда скорой.
asidor
41 минута
Впечатляет как мало волнует куда там пассажир улетел обоих водителей. Им же сидеть если б не так удачно проскользил
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