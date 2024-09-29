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Происшествия Отравление семьи в Красной Сопке «Для исследований»: следователи нагрянули на новосибирский завод после отравления семьи под Красноярском

«Для исследований»: следователи нагрянули на новосибирский завод после отравления семьи под Красноярском

Следователи провели осмотр на заводе

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15 комментариев

Фотографии средств, найденных в доме семьи, публиковали следователи

Представителя производителя дихлофоса из Новосибирска, чью продукцию нашли в доме у отравившейся семьи в Красноярском крае, допросили в качестве свидетеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СКР по региону 29 сентября.

— В рамках расследования уголовного дела по поручению следователя в качестве свидетеля допрошен представитель изготовителя инсектицидного средства, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, следователи провели осмотр на заводе. Они изъяли продукцию для «проведения необходимых исследований».

Ранее в компании, производящей дихлофос, сообщили нашим коллегам из NGS24.RU, что продукция безопасна и не могла стать причиной отравления семьи. По словам представителей завода — АО «Сибиар», в средстве достаточно концентрации активных компонентов для борьбы с насекомыми, но причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут.

В компании заявили, что официальные источники не подтвердили данные о нахождении в доме семьи средства, которое производит компания. Вместе с тем следователи публиковали фотографии продукции — она имеется на сайте предприятия.

Трагедия в Красной Сопке Красноярского края произошла в минувшие выходные. В поселке отравилась семья — отец, беременная мать и четверо их детей, — выжили только взрослые.

24 сентября региональная прокуратура назвала приоритетной версией отравление аэрозолем от насекомых. Но в СК добавили, что не исключается и вариант отравления едой с неизвестным токсическим веществом.

Несколько дней назад, 27 сентября, в деле появились новые подробности. Выяснилось, что следователи нашли на шерсти котенка, умершего в доме отравившейся семьи, следы дихлофоса. На допросе отец семейства сообщил, что жилье плохо проветрили после обработки от насекомых.

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Комментарии
15
277245842
4 минуты
Замечательно...Получается, при ДТП, нужно тоже, допросить завод-изготовитель?
веснушка
22 минуты
каждая очередная статья о данном деле всё больше убеждает в том, что истинное отравляющее вещество, приведшее к смерти 4- х детей и котёнка так и остаётся неизвестным... Вопрос- почему тогда остались живы взрослые? Особенно беременная женщина и её плод- наиболее уязвимые к различным отравлениям... Прямо какой-то " новичок " получается...
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