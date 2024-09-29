Стоите, всех достали уже: новосибирец вступил в конфликт с подростком на мопеде

Инцидент попал на запись домофона Источник: «Калининский район» во «ВКонтакте»











В Калининском районе Новосибирска произошел конфликт между взрослым мужчиной и подростком. О произошедшем заявили в паблике «Калининский район» во «ВКонтакте» — по словам автора поста, сибиряк напал на школьника.

Инцидент случился во дворе дома №24 по улице Фадеева в микрорайоне Северный и попал на запись домофона. Судя по видео, конфликт произошел вечером 27 сентября.

— Ситуация не очень хорошая. Во дворе дома на Фадеева, 24 мужик напал на подростка на мопеде, — заявил автор поста.

На размещенных кадрах видно двор, на парковке которого стоят автомобили. На место приехали двое на мопедах — один из них встал вблизи подъезда. Позже к водителю подходит мужчина — он спрашивает у сибиряка, «не завелась ли его машина», а затем наносит удар в область головы. Водитель был в шлеме.

Затем мужчина потребовал, чтобы парни уехали.

— Со мной будешь базарить что ли? Я сказал, уехали (слово заменено, — прим. ред) отсюда, — говорит мужчина на видео. — Стоите, всех достали (слово заменено, — прим.ред), всех уже. Ты хочешь, я тебе сейчас вызову ГАИ?

Затем на месте завязалась небольшая потасовка: сибиряк пытался наносить удары, а водитель мопеда — отбиваться. Позже из подъезда вышел мужчина, который остановил конфликт на улице.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой сообщить, поступала ли информация о происшествии в полицию.