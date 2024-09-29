НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

южн.

 762мм 57%
Подробнее
0 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47

Водитель сбил двух подростков на электросамокате

Что интересного в стране
Рубцовский бунт
Сибиряки — про работу в офисе
Горе у родителей
Чем удивила Zivert
Образ на осень
Странное ДТП во дворе
Пенсионер умер после драки
Новости в Telegram
Происшествия Стоите, всех достали уже: новосибирец вступил в конфликт с подростком на мопеде

Стоите, всех достали уже: новосибирец вступил в конфликт с подростком на мопеде

Инцидент случился во дворе дома по улице Фадеева

558
5 комментариев

Инцидент попал на запись домофона

В Калининском районе Новосибирска произошел конфликт между взрослым мужчиной и подростком. О произошедшем заявили в паблике «Калининский район» во «ВКонтакте» — по словам автора поста, сибиряк напал на школьника.

Инцидент случился во дворе дома №24 по улице Фадеева в микрорайоне Северный и попал на запись домофона. Судя по видео, конфликт произошел вечером 27 сентября.

— Ситуация не очень хорошая. Во дворе дома на Фадеева, 24 мужик напал на подростка на мопеде, — заявил автор поста.

На размещенных кадрах видно двор, на парковке которого стоят автомобили. На место приехали двое на мопедах — один из них встал вблизи подъезда. Позже к водителю подходит мужчина — он спрашивает у сибиряка, «не завелась ли его машина», а затем наносит удар в область головы. Водитель был в шлеме.

Затем мужчина потребовал, чтобы парни уехали.

— Со мной будешь базарить что ли? Я сказал, уехали (слово заменено, — прим. ред) отсюда, — говорит мужчина на видео. — Стоите, всех достали (слово заменено, — прим.ред), всех уже. Ты хочешь, я тебе сейчас вызову ГАИ?

Затем на месте завязалась небольшая потасовка: сибиряк пытался наносить удары, а водитель мопеда — отбиваться. Позже из подъезда вышел мужчина, который остановил конфликт на улице.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой сообщить, поступала ли информация о происшествии в полицию.

Недавно жительница Новосибирска сообщила, что на ее детей напала группа из четырех подростков. Заявление о происшествии поступило в полицию.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Мрр
13 минут
Если родители не воспитали, воспитает улица. Только вот ГАИ вызвать надо было, а предупреждать не надо. Мопед на штрафстоянку, пацана в пдн на учёт и прекрасно.
Гость
30 минут
Как бы объяснить. Люди на нервах. Места мало у всех негде гулять и отдохнуть. И тем и другим. Вот и конфликт. Тоже Путин виноват
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Знакомства

nikolaevna,35

Vite,41

Юрий,46

Andrei_nsk,26

Борис Болотов,42

Станислав,53

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление