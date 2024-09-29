Пьяный на Lexus летел на красный: подробности ДТП на Ленина, где 18-летнюю пассажирку выбросило из машины

Девушку с различными травмами увезли в больницу Источник: читатель НГС Александр











Пассажиром Haval, который на скорости вылетел из машины после ДТП на Ленина, оказалась 18-летняя девушка. Ее доставили в больницу. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

ДТП произошло сегодня, 29 сентября, в 06:47.

— По предварительной информации, 29-летний водитель Lexus ES 200 двигался на запрещающий сигнал светофора по улице Орджоникидзе со стороны улицы Советской в сторону улицы Мичурина. У дома № 38 по улице Красный проспект не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Haval, — объяснили в полиции.

Часть ДТП можно увидеть на камерах «Электронного города». От удара пассажирку выбросило на проезжую часть и протащило около 10 метров. Отметим, что на видео попало и то, что произошло дальше. Водитель Haval вышел и начал осматривать свой паркетник, затем пошел говорить с мужчиной из Lexus. О пострадавшей в это время пытались позаботиться только прохожие. Девушке удалось встать и уйти с проезжей части. Судя по записи, все экстренные службы на место ДТП прибыли оперативно — в течение 10 минут.

Часть ДТП и то, что было после, можно увидеть по записям с камер Источник: «Электронный город»

Сейчас девушка находится в больнице. Насколько тяжелое ее состояние — пока неизвестно.

— В отношении водителя автомобиля Lexus составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния», что влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, — добавили в ГАИ Новосибирска.

Lexus у водителя отобрали и поместили на специализированную стоянку.