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Подробности пьяного ДТП на Ленина, где девушка вылетела из машины

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Происшествия Пьяный на Lexus летел на красный: подробности ДТП на Ленина, где 18-летнюю пассажирку выбросило из машины

Пьяный на Lexus летел на красный: подробности ДТП на Ленина, где 18-летнюю пассажирку выбросило из машины

Пострадавшей помогали прохожие, а не водители

3 795
18 комментариев

Девушку с различными травмами увезли в больницу

Пассажиром Haval, который на скорости вылетел из машины после ДТП на Ленина, оказалась 18-летняя девушка. Ее доставили в больницу. Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

ДТП произошло сегодня, 29 сентября, в 06:47.

— По предварительной информации, 29-летний водитель Lexus ES 200 двигался на запрещающий сигнал светофора по улице Орджоникидзе со стороны улицы Советской в сторону улицы Мичурина. У дома № 38 по улице Красный проспект не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Haval, — объяснили в полиции.

Часть ДТП можно увидеть на камерах «Электронного города». От удара пассажирку выбросило на проезжую часть и протащило около 10 метров. Отметим, что на видео попало и то, что произошло дальше. Водитель Haval вышел и начал осматривать свой паркетник, затем пошел говорить с мужчиной из Lexus. О пострадавшей в это время пытались позаботиться только прохожие. Девушке удалось встать и уйти с проезжей части. Судя по записи, все экстренные службы на место ДТП прибыли оперативно — в течение 10 минут.

Часть ДТП и то, что было после, можно увидеть по записям с камер

Сейчас девушка находится в больнице. Насколько тяжелое ее состояние — пока неизвестно.

— В отношении водителя автомобиля Lexus составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния», что влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, — добавили в ГАИ Новосибирска.

Lexus у водителя отобрали и поместили на специализированную стоянку.

Вы были свидетелем ДТП? Знаете его участников? Знаете пострадавшего? Свяжитесь с редакцией НГС

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На 137-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе Новосибирской области ночью 26 сентября произошло ДТП. В результате столкновения двух машин погиб водитель легковушки.

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Комментарии
18
Станислав1
29 минут
Пьяный за рулём - преступник. Только за состояние АО за рулём надо давать срок, отбирать машину и права навсегда. Сделал один раз - сделает и второй. И не факт, что второй раз будет без жертв.
281039012
44 минуты
А не оказание помощи, не ?
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