В Дагестане взорвалась заправка. Уничтожено несколько зданий и машин, погибли люди: видео

Второй взрыв попал на видео Источник: SHOT / T.me

27 сентября в Махачкале произошло два взрыва на АЗС. По словам очевидцев, он уничтожил несколько машин и построек.

По предварительным данным ТАСС, погибло четверо человек. Еще несколько — ранены. На кадрах с места событий видно дымящиеся руины.

— Несколько человек погибло в результате взрыва. Также есть люди под завалами. Число пострадавших также, вероятнее всего, будет расти. На место выехало более 10 бригад скорой помощи, — пишет Baza.

Всё, что осталось от заправки Источник: SHOT / T.me