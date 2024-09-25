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Кипяток залил улицу Курчатова — видео, как машины едут через пар

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Происшествия В трубе вода 75 градусов: кипяток залил улицу Курчатова — видео, как машины едут через пар

В трубе вода 75 градусов: кипяток залил улицу Курчатова — видео, как машины едут через пар

О происшествии сообщают в соцсетях

2 412
20 комментариев

Ситуацию прокомментировали в СГК

Вечером 25 сентября на правом берегу Новосибирска в микрорайоне «Снегири» случился потоп из-за прорыв трубы. О происшествии сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком» со ссылкой на подписчиков.

Судя по видео, которое опубликовали в соцсетях, вода растеклась по проезжей части, от нее идет пар. Сквозь воду по дорогам проезжали машины.

Очевидцы сняли место потопа на видео

Информация о происшествии появилась и в 2ГИС. По информации сервиса, движение транспорта вблизи дома №17 по улице Курчатова затруднено.

О происшествии также сообщают пользователи 2ГИС

— Потоп, не проехать, — пишет пользователь 2ГИС Юрий Тренин.

— Прорыв трубы, — заявил пользователь сервиса под ником «Михаил 12».

НГС обратился в пресс-службу СГК с просьбой прокомментировать данные.

— Сегодня в 15:30 при запуске отопления возник дефект на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-4. Бригада оперативно отключила трубопровод, по состоянию на 17:00 идет локализация дефекта, приступили к ремонту, — сообщили в СГК. — Отключений ресурса удастся избежать за счет переключений. Сроки работ определим в ближайшие часы.

В компании добавили, что сейчас в трубе на подаче вода находится на уровне 75 градусов. При выходе на проверхность ее температура становится ниже.

В середине сентября в Новосибирске начался отопительный сезон. Все жилые дома планируется подключить к теплу до 30 сентября.

Если вы стали свидетелем произошедшего или ваша машина попала в потоп, просим сообщить НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
20
14314447
28 минут
Отопительный сезон ! Тепло дали.
Гость
35 минут
В квартирах отопления нет вот оно здесь
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