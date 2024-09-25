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Город Отопительный сезон 2024/2025 Когда все дома в Новосибирске должны подключить к теплу — ответ СГК

Когда все дома в Новосибирске должны подключить к теплу — ответ СГК

До 30 сентября обещают подключить все жилые дома, а 4 октября дать тепло по всему городу

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12 комментариев

До 4 октября батареи должны нагреться по всему Новосибирску

Генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев напомнил, когда город будет полностью подключен к теплу.

В среду, 25 сентября, на сессии горсовета Новосибирска Дмитрий Перязев рассказал депутатам о ходе отопительного сезона.

— Разворот на сегодняшний день по зоне теплоснабжения СГК разделен на шесть этапов. Первый этап с 16 по 18 сентября, это всё социальные объекты, из которых 89 получили тепло еще до начала отопительного сезона, — отметил он.

С 18 сентября начался второй этап подключения — он распространяется на все жилые дома в зоне обслуживания СГК. Таких этапов будет всего четыре, каждый занимает три дня. Окончание отладки и регулировки внутридомовых систем отопления жилых домов мэрия Новосибирска планирует до 30 сентября.

— Тем многоквартирным домам, которые подключаются к системе отопления по усмотрению жильцов (кому-то необходимо раньше подключиться, кому-то позже), мы также ставим конкретную дату — 30 сентября, — уточнил Перязев.

Шестой этап пройдет в период с 30 сентября до 4 октября — в это время подключат теплоснабжение учреждений культуры, институтов и прочих учреждений.

Кроме того, начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков напомнил, что в городе есть еще несколько зон теплоснабжения: это зона ФГУП «УЭВ», зона «Энергосети Сибири» и зона МУП «Энергия».

— Начало отопительного периода установлено с 16 сентября, разворот системы производится в течение 15 дней. В начале это социальные учреждения и четыре дня — прочая промышленность и общественные здания. В настоящий момент все школы запущены с 16 по 19 сентября, остались только те школы, которые находятся в многоквартирных жилых домах. Они запускаются вместе с многоквартирными жилыми домами, — сказал Дмитрий Зайков.

Подключение многоквартирных жилых домов выполнено на 56%.

Он отметил, что в начале отопительного периода мелкие компании, являющиеся теплоснабжающими организациями в результате вхождения в тепловую зону, столкнулись с серьезными проблемами. В частности, три компании заявили о желании выйти из зоны теплоснабжения.

— Есть большая проблема по Первомайскому району, все остальные вроде справляются, — заверил Дмитрий Зайков.

Сроки подключения домов можно посмотреть на карте.

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Комментарии
12
Алле гараж
21 минута
А снег идет,а снег идет.
130355008
25 минут
Дождались iPhone 16, дождёмся и отопления.
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