Когда все дома в Новосибирске должны подключить к теплу — ответ СГК

Генеральный директор АО «СГК — Новосибирск» Дмитрий Перязев напомнил, когда город будет полностью подключен к теплу.
В среду, 25 сентября, на сессии горсовета Новосибирска Дмитрий Перязев рассказал депутатам о ходе отопительного сезона.
— Разворот на сегодняшний день по зоне теплоснабжения СГК разделен на шесть этапов. Первый этап с 16 по 18 сентября, это всё социальные объекты, из которых 89 получили тепло еще до начала отопительного сезона, — отметил он.
С 18 сентября начался второй этап подключения — он распространяется на все жилые дома в зоне обслуживания СГК. Таких этапов будет всего четыре, каждый занимает три дня. Окончание отладки и регулировки внутридомовых систем отопления жилых домов мэрия Новосибирска планирует до 30 сентября.
— Тем многоквартирным домам, которые подключаются к системе отопления по усмотрению жильцов (кому-то необходимо раньше подключиться, кому-то позже), мы также ставим конкретную дату — 30 сентября, — уточнил Перязев.
Шестой этап пройдет в период с 30 сентября до 4 октября — в это время подключат теплоснабжение учреждений культуры, институтов и прочих учреждений.
Кроме того, начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков напомнил, что в городе есть еще несколько зон теплоснабжения: это зона ФГУП «УЭВ», зона «Энергосети Сибири» и зона МУП «Энергия».
— Начало отопительного периода установлено с 16 сентября, разворот системы производится в течение 15 дней. В начале это социальные учреждения и четыре дня — прочая промышленность и общественные здания. В настоящий момент все школы запущены с 16 по 19 сентября, остались только те школы, которые находятся в многоквартирных жилых домах. Они запускаются вместе с многоквартирными жилыми домами, — сказал Дмитрий Зайков.
Подключение многоквартирных жилых домов выполнено на 56%.
Он отметил, что в начале отопительного периода мелкие компании, являющиеся теплоснабжающими организациями в результате вхождения в тепловую зону, столкнулись с серьезными проблемами. В частности, три компании заявили о желании выйти из зоны теплоснабжения.
— Есть большая проблема по Первомайскому району, все остальные вроде справляются, — заверил Дмитрий Зайков.
Сроки подключения домов можно посмотреть на карте.