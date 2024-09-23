Пьяный водитель Lexus влетел в восемь припаркованных машин — видео момента ДТП из Барнаула

В ночь на 22 сентября в Барнауле произошла массовая авария. Автомобиль Lexus врезался в припаркованные машины, сообщает ГИБДД краевой столицы.
ДТП случилось в 00:20 на улице Христенко, 15. Как предварительно установили полицейские, 27-летний водитель Lexus RX300 врезался в восемь припаркованных автомобилей. В аварии пострадавших нет.
Момент ДТП попал на видео
Выяснилось, что у мужчины нет прав и он пьян.
— В отношении водителя полицейские составили административные материалы, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, — пояснили в ГИБДД.
Lexus поместили на спецстоянку.
В июле НГС рассказывал, как в центре Новосибирска BMW влетел в семь припаркованных машин. Подробности инцидента можно почитать в этом сюжете.