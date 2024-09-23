Пьяный водитель Lexus влетел в восемь припаркованных машин — видео момента ДТП из Барнаула

Авария произошла у ЖК «Краски» Источник: «Инцидент Барнаул»











В ночь на 22 сентября в Барнауле произошла массовая авария. Автомобиль Lexus врезался в припаркованные машины, сообщает ГИБДД краевой столицы.

ДТП случилось в 00:20 на улице Христенко, 15. Как предварительно установили полицейские, 27-летний водитель Lexus RX300 врезался в восемь припаркованных автомобилей. В аварии пострадавших нет.

Момент ДТП попал на видео

Удар был сильным Источник: В КУРСЕ 22

Выяснилось, что у мужчины нет прав и он пьян.

Автомобили получили серьезные повреждения Источник: Инцидент Барнаул

— В отношении водителя полицейские составили административные материалы, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, — пояснили в ГИБДД.

Lexus поместили на спецстоянку.