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Происшествия Пьяный водитель Lexus влетел в восемь припаркованных машин — видео момента ДТП из Барнаула

Пьяный водитель Lexus влетел в восемь припаркованных машин — видео момента ДТП из Барнаула

Авария произошла ночью

3 640
24 комментария

Авария произошла у ЖК «Краски»

В ночь на 22 сентября в Барнауле произошла массовая авария. Автомобиль Lexus врезался в припаркованные машины, сообщает ГИБДД краевой столицы.

ДТП случилось в 00:20 на улице Христенко, 15. Как предварительно установили полицейские, 27-летний водитель Lexus RX300 врезался в восемь припаркованных автомобилей. В аварии пострадавших нет.

Момент ДТП попал на видео

Удар был сильным

Выяснилось, что у мужчины нет прав и он пьян.

Автомобили получили серьезные повреждения

— В отношении водителя полицейские составили административные материалы, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, — пояснили в ГИБДД.

Lexus поместили на спецстоянку.

В июле НГС рассказывал, как в центре Новосибирска BMW влетел в семь припаркованных машин. Подробности инцидента можно почитать в этом сюжете.

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Комментарии
24
Мон@шка60+
1 час
КАКОЙ ГОРОД ПРИМЕТ ВЫЗОВ?
Гость
1 час
освоить данного гражданина.. как трансплантологический биоматермал.. вырученные средства раздать пострадавшим..
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