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Происшествия Водитель BMW X5 погиб на новосибирской трассе: фото с места аварии

Водитель BMW X5 погиб на новосибирской трассе: фото с места аварии

Ещё один человек в больнице

8 730
25 комментариев

Авария произошла рано утром

Массовое ДТП произошло в Барабинском районе Новосибирской области. сообщили в понедельник в Госавтоинспекции. Авария случилась около сегодня около 6:20 утра на трассе Р-254 «Иртыш».

По данным ГАИ, 35-летний водитель BMW X5 ехал со стороны Омска и столкнулся с грузовиком Man, который двигался по встречной полосе. Затем в грузовой автомобиль также врезались Kia Rio и Kia Creed.

Водитель BMW погиб на месте происшествия, его 45-летний пассажир находится в больнице.

— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, — уточнили в ГАИ.

Накануне в Новосибирской области произошло ещё одно массовое ДТП — столкнулись шесть автомобилей.

Если вы были очевидцем происшествия или знаете участников ДТП, свяжитесь с редакцией НГС

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Комментарии
27
Авраам Маркович
52 минуты
Читайте пожалуйста внимательно!! Грузовик был на встречное полосе!
Алле гараж
33 минуты
А притормозить чтобы избежать лобовухи религия не позволяет?Гастелло.
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