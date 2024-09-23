Водитель BMW X5 погиб на новосибирской трассе: фото с места аварии

Массовое ДТП произошло в Барабинском районе Новосибирской области. сообщили в понедельник в Госавтоинспекции. Авария случилась около сегодня около 6:20 утра на трассе Р-254 «Иртыш».
По данным ГАИ, 35-летний водитель BMW X5 ехал со стороны Омска и столкнулся с грузовиком Man, который двигался по встречной полосе. Затем в грузовой автомобиль также врезались Kia Rio и Kia Creed.
Водитель BMW погиб на месте происшествия, его 45-летний пассажир находится в больнице.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, — уточнили в ГАИ.
Накануне в Новосибирской области произошло ещё одно массовое ДТП — столкнулись шесть автомобилей.