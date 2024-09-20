«Вот это долбануло. До сих пор трясет»: сибиряки делятся видео с последствиями сильного землетрясения под Шерегешем

Люди очень испугались Источник: «Южный Кузбасс» / Telegram











Жители Кемеровской области делятся в соцсетях видео с последствиями сильного землетрясения под Шерегешем. Толчки произошли 19 сентября около 23:00 по местному времени. По сообщению геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала, магнитуда была 4,6, а интенсивность в эпицентре — 5,8.

Землетрясение произошло в Казском городском поселении в Таштагольском районе. Оно находится недалеко от Шерегеша.

В квартирах сибиряков обсыпалась плитка, отделка и полки с вещами.

Разрушения в квартирах есть Источник: «Южный Кузбасс» / Telegram

— Вот это у нас сейчас долбануло опять. Смотрите, что делается. У меня аж сердце в пятки улетело. Всё слетело, всё обрушилось, — сняла на видео разрушения в ванной сибирячка. — Ой, мамочки, до сих пор трясет.

— Это просто ужас какой-то. Это очень страшно, — показала кадры подъезда дома другая женщина.

— Первый день в отпуске. Вот так вот произошло всё. Кабачки папины засыпало. Здесь дети спали, испугались, — показал спальню сибиряк.

В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сейчас в 50-километровой зоне от эпицентра организована работа 3 оперативных групп.

— В их состав вошли представители муниципального образования и сотрудники МЧС России. Специалисты провели обследование всех социально значимых объектов, разрушений нет. Проводится обследование жилого сектора. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме, — ответили в ГУ МЧС по Кемеровской области.