«В зону попали 10 населенных пунктов»: на Алтае произошло землетрясение — зафиксировано три сейсмособытия

Инцидент случился Улаганском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В период с 31 августа по 1 сентября в Республике Алтай произошло три землетрясения. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, инцидент случился Улаганском районе. Погибших и пострадавших нет.

— В период с 31 августа по 1 сентября зафиксированы три сейсмических события силой в эпицентре 3,1 — 3,4 и 4,8 магнитуд, — объяснили в МЧС.

Местные жители не ощутили толчки Источник: asgsr.ru











Отмечается, что в пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов, местные жители не ощутили толчки. Данные о происшествии также появились на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.