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Происшествия «В зону попали 10 населенных пунктов»: на Алтае произошло землетрясение — зафиксировано три сейсмособытия

«В зону попали 10 населенных пунктов»: на Алтае произошло землетрясение — зафиксировано три сейсмособытия

Об этом НГС сообщили в региональном МЧС

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10 комментариев

Инцидент случился Улаганском районе

В период с 31 августа по 1 сентября в Республике Алтай произошло три землетрясения. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, инцидент случился Улаганском районе. Погибших и пострадавших нет.

— В период с 31 августа по 1 сентября зафиксированы три сейсмических события силой в эпицентре 3,1 — 3,4 и 4,8 магнитуд, — объяснили в МЧС.

Местные жители не ощутили толчки

Отмечается, что в пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов, местные жители не ощутили толчки. Данные о происшествии также появились на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Раннее змлетрясение произошло в Республике Алтай 24 августа. В его зону попали 11 населенных пунктов.

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Землетрясение Республика Алтай Сейсмоактивность Алтай
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Комментарии
11
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
1 сентября 2024, 21:13
Алтайская природа хочет избавиться от московских понаехов?
Гость
1 сентября 2024, 20:30
Приехали вчера с Алтая. Ни какого землятресения не было.
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