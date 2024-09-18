«Вдоволь порезвились на пасеке»: новосибирские пчеловоды заявили о стрельбе по ульям

Неизвестные разгромили несколько пчелиных семей Источник: «Пасека Романовых» / «ВКонтакте»











Новосибирские пчеловоды заявили о нападении на их ульи. Пост об этом опубликовали в официальной группе «Пасека Романовых» во «ВКонтакте» 14 сентября.

— На нашей кочевой пасеке вдоволь порезвились хулиганы с огнестрельным оружием. Несколько семей разгромили, украли медовые рамки, выстрелили в улей, — говорится в публикации.

В посте указано, что последствия нападения хозяева обнаружили, когда приехали увозить ульи с кочевой пасеки на основную в селе Локти. Также они уточнили, что неизвестные хулиганы украли 27 гнездовых рамок, в которых пчёлы выводят расплод и делают запасы мёда.

В разговоре с НГС владелица пасеки отказалась от комментариев.

— В настоящий момент заявлений в полицию не поступало. При поступлении заявления в полицию будет проводиться проверка в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали в пресс-службе МВД по региону