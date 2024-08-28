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Происшествия «Избили, скрутили и увезли на машине»: новосибирцы сообщили о неизвестных, которые напала на мужчину, — видео

«Избили, скрутили и увезли на машине»: новосибирцы сообщили о неизвестных, которые напала на мужчину, — видео

По словам источника НГС, мужчину увезли в реабилитационный центр его родственники

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12 комментариев

Инцидент произошел вечером 27 августа

Жители Новосибирска сообщили о трех мужчинах, которые напали на сибиряка. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 27 августа на Виктора Уса, 4.

— Неизвестные избили парня, потом скрутили его, вывели из подъезда и увезли на машине, — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На видео попал момент, как трое неизвестных в спешке под руки выводят мужчину из подъезда. После этого сибиряки ушли в неизвестном направлении.

— Сообщение в полицию от граждан поступало. Сотрудники полиции выезжали на место. Проводится проверка, — пояснили в пресс-службе регионального МВД.

Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, на видео попал момент, как трое мужчин выводят из подъезда своего родственника, который страдает от наркотической зависимости. По словам источника, сибиряка увезли в реабилитационный центр.

Ранее в Новосибирске толпа мужчин напала на 14-летнего подростка.

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Комментарии
13
Гость
28 августа 2024, 19:35
Дикие люди, дикие нравы.
жму 200
28 августа 2024, 19:41
для гадюшника это нормально, всех солеманов , наркоманов, пивоманов, тиктошнотворноманов в топку 😉🤣🤣
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