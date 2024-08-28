«Избили, скрутили и увезли на машине»: новосибирцы сообщили о неизвестных, которые напала на мужчину, — видео

Инцидент произошел вечером 27 августа Источник: Новосибирск с огоньком / T.me











Жители Новосибирска сообщили о трех мужчинах, которые напали на сибиряка. По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 27 августа на Виктора Уса, 4.

— Неизвестные избили парня, потом скрутили его, вывели из подъезда и увезли на машине, — сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На видео попал момент, как трое неизвестных в спешке под руки выводят мужчину из подъезда. После этого сибиряки ушли в неизвестном направлении.

Источник: Новосибирск с огоньком / T.me

— Сообщение в полицию от граждан поступало. Сотрудники полиции выезжали на место. Проводится проверка, — пояснили в пресс-службе регионального МВД.

Как рассказал НГС источник в правоохранительных органах, на видео попал момент, как трое мужчин выводят из подъезда своего родственника, который страдает от наркотической зависимости. По словам источника, сибиряка увезли в реабилитационный центр.