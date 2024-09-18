От капельниц погибли люди: в Красноярске задержали банду «черных» наркологов. Новости 17 сентября

Некоторые не хотели отпирать дверь Источник: СК по Красноярскому краю











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 сентября.

Банду «черных» наркологов задержали в Красноярске

В Красноярске поймали девять нелегальных наркологов, которые снимали ломку на дому, пишет NGS24.RU. Они ставили капельницы с препаратами алкоголикам и наркоманам, страдающим от абстиненции (синдрома отмены). Об этом сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю.

Свои «медицинские услуги» подозреваемые оказывали незаконно. Они не проводили никакой предварительной диагностики, чтобы понять, можно ли ставить тот или иной препарат конкретному человеку. Не соблюдали и другие правила оказания медпомощи. Работали даже с людьми, которые находились в критическом состоянии и нуждались в неотложке.

В результате погибли минимум три человека.

Задержаны 9 человек Источник: СК по Красноярскому краю

Судя по видео от силовиков, минимум один фигурант не открыл дверь добровольно — ее пришлось взламывать молотком. Также в ролике видно двух подозреваемых женщин.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Песков объяснил увеличение численности российской армии «количеством угроз»

Увеличение численности Вооруженных сил связано с количеством угроз, которые сейчас существуют для России. Об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что угрозы сейчас расположены по периметру наших границ. Помимо этого, очень «враждебная обстановка» на данный момент наблюдается на западных рубежах, а нестабильность — на восточных.

— Это требует принятия соответствующих мер, — уточнил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин увеличил общую штатную численность Вооруженных сил страны до 2 миллионов 389 тысяч человек. Соответствующий документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В Амурской области разбился вертолет золотодобывающей компании — все погибли

В Приамурье потерпел крушение вертолет Robinson R66, принадлежащий золотодобывающей компании «Хэргу». Об этом сообщается в телеграм-канале «Амурские спасатели».

На борту находились три человека — пилот и два пассажира. Все они погибли.

Источник: Амурские спасатели / T.me

Телеграм-канал «Представитель Росавиации» передал что «вертолет Робинсон совершал незарегистрированный перелет». Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна».

фото с места крушения Источник: ENews112 / T.me Источник: ENews112 / T.me

ФСБ объявила об убийстве террориста в Свердловской области

В Свердловской области ликвидировали террориста, который готовил покушение на руководителя оборонного предприятия, действуя в интересах украинской военной разведки, сообщили представители российской спецслужбы.

Террориста задержали во время закладки бомбы Источник: РИА Новости

— По заданию украинских кураторов террорист изготовил взрывчатку, с помощью которой должен был подорвать автомобиль, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Его задержали в момент закладки бомбы в тайник. Мужчина оказал сопротивление, он отстреливался и был ликвидирован ответным огнем.

Ликвидированный родился в 1984 году, он был агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации.

— На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта, — рассказали в пресс-службе ФСБ.

В Норильске грузовик смял микроавтобус с пассажирами, погибли пятеро

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП. На трассе Норильск — Алыкель столкнулись микроавтобус УАЗ и грузовик Scania, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

По предварительным данным, водитель «буханки» выехал на встречную полосу. На записи с регистратора видно, что он попытался вернуться в свою полосу, но затем по какой-то причине машина повернула влево, и тягач ударил УАЗ в бок.

«Буханка» получила сильные повреждения. На видео заметно, как от удара у нее отлетели колесо и другие запчасти. Водитель и четверо пассажиров УАЗа погибли на месте, еще троих с различными травмами доставили в больницу, сообщили в ГИБДД.

По результатам работы на месте происшествия следователями будет возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), добавляют в ведомстве.

Силовики задержали скандального юриста, обманувшего семью Блиновских

В Москве задержали бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Его подозревают в мошенничестве в отношении членов семьи Блиновских («королевы марафонов» Елены и ее мужа Алексея). Пашаев якобы встречался с супругом блогерши в феврале 2024 года и пообещал Блиновскому за крупную сумму денег освободить их от уголовной ответственности, однако дело так и не закрыли.

Кадры задержания Пашаева Источник: СК России

— Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные

средства в особо крупном размере. Пашаев задержан в городе Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Теперь на бывшего адвоката завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Пашаев регулярно комментировал ситуацию с Блиновским в качестве его адвоката. Совсем недавно, 12 сентября, он опроверг информацию о задержании Блиновского в зоне СВО , в июне рассказывал, чем тот занимается в армии . В публикациях СМИ его называли действующим адвокатом.

Уральский военком вызвал скандал, показав видео с сумкой денег и пистолетом

Уральский военный комиссар Олег Цибух появился на видео с сумкой денег и пистолетом. Кадры публикует ИА «Время пресс».

В момент съемки Цибух не был военным комиссаром Источник: ИА «Время пресс»

— Вы гангстеры? Нет, мы — русские! Ребята, полный портфель бабла, и мы с пушкой. Нам [всё равно]! — говорит военком на видео.

В беседе с E1.RU Цибух объяснил, что на должность военкома он вступил 17 июля 2024-го, а ролик был снят 2 декабря 2023-го, когда он был преподавателем ОБЖ в Центре образования. За день до этого офицер получил военную субсидию на квартиру, которую ждал семь лет. Он снял часть денег, чтобы купить квартиру в Екатеринбурге, и ехал сюда с другом.

Военком отметил, что видео было шуточным, он отправил его родным и друзьям, а пистолет травматический, и на него есть все документы. В момент съемки Цибух был трезв.

— Это видео я снимал на эмоциях. Я таких денег никогда не видел, в тот же день их отдал, хотел как-то этот момент запечатлеть. Да, я сказал фразу из «Брата-2», но что в этом такого? — объяснил военком. — Не знаю, кому я не угодил, но, видимо, появилась какая-то крыса. Ни на одной работе ко мне как к сотруднику вопросов никогда не было.

Квир-блогер признался в убийстве активиста в Петербурге

Активиста Виталия Иоффе нашли зарезанным в квартире в Петербурге. Следственно-оперативную группу туда направил молодой человек, рассказавший об убийстве после секса без согласия, пишет «Фонтанка».

Источник: Андрей Бок / соцсети











20-летний Александр пришел с повинной в полицию Выборга ранним утром 17 сентября и заявил, что убил человека. С его слов, всё произошло в квартире двенадцатиэтажки на проспекте Науки, где он проживал с мужчиной.

Минувшей ночью они выпивали, но общение вышло за рамки: мужчина якобы принудил Александра к сексу, тот схватил нож и ударил больше 20 раз. После случившегося молодой человек вызвал такси и уехал в Выборг. Объяснить, чем руководствовался, выбирая пункт назначения, он не смог.

Приехавшие на проспект Науки сотрудники патрульно-постовой службы зашли в открытую квартиру и увидели тело. Погибший — 53-летний активист Виталий Иоффе, привлекавшийся к ответственности после акций и пикетов (в том числе в поддержку фигурантов дел о фейках об армии).

20-летний Александр, известный в активистских кругах как Ешка, приехал в Петербург из Новосибирска. Молодой человек считал себя девочкой, красил волосы в разные цвета и носил платья. Судя по группам, в которых он был замечен, его больше всего интересовали пацифистские сообщества и гей-знакомства. В июле 2024 года СМИ сообщали, что Ешка стоял у Гостиного двора с плакатом в поддержку сотрудников одного из гей-баров города.

Глава компании, подозреваемый в хищении 1 млрд у Минобороны, при задержании пытался сбежать через крышу

Глава компании «ЕРСМ Сибири» из Красноярска Роман Безруков, ставший фигурантом уголовного дела о хищении у Минобороны при строительстве центра управления связи, при задержании пытался сбежать, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным издания, Безруков хотел скрыться через крышу дома, поднявшись туда по лестнице. Оттуда его снимали бойцы СОБР. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, Безруков и другие пока неустановленные лица с мая 2021 года по март 2023 года совершали фиктивные финансовые операции под видом закупки материалов, выполнения работ. Делалось это ради того, чтобы похитить бюджетные деньги, которые выделяли на госконтракт в сфере оборонно-промышленного комплекса. Они вывели не менее 993 миллионов рублей через банковские счета аффилированных Безрукову лиц. При этом общая сумма хищений по делу может превысить более 2,5 миллиарда рублей.

Восемь человек погибли, более двух тысяч пострадали из-за массовой детонации пейджеров в Ливане

По меньшей мере восемь человек погибли, около 2,8 тысячи ранены из-за взрывов пейджеров в Ливане, сообщает министр здравоохранения республики.

Источник: shot_shot / T.me

Происходящее — результат кибератаки со стороны израильских военных, передает телеканал Al Jazeera. Сообщается, что военным удалось взломать портативные рации, которыми пользуются члены «Хезболлы», вызвав детонацию.

Среди погибших от атаки — девочка и два сторонника «Хезболлы», сообщили в организации. Ранение получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, передает издание Mehr. Угрозы его жизни нет.

Из-за наводнения в Мьянме погибло более 220 человек

Число погибших при наводнении в Мьянме, вызванном последствиями тайфуна «Яги», превысило 200 человек, сообщила медиагруппа Eleven.

Источник: CNA / YouTube

Всего оказались затопленными водой 56 населенных пунктов. К настоящему моменту 226 человек погибли, 77 числятся пропавшими без вести, также насчитывается более 120 тысяч погибших животных.

Источник: India Today / YouTube

В населенных пунктах к помощи местным жителям привлечены сотрудники полиции, пожарные, волонтеры и благотворительные организации.

Умер оператор, снявший «Место встречи изменить нельзя»

На 86-м году жизни умер советский, российский и украинский оператор Леонид Бурлака. Об этом сообщила журналист и писатель Сусанна Альперина.

Леонид Бурлака родился в Одессе в семье преподавателей. Начал карьеру в конце 1950-х, работая на Одесском телецентре сначала осветителем, затем ассистентом оператора и потом оператором. С 1963 года Леонид Бурлака работал оператором Одесской киностудии, где снял более 20 фильмов. Источник: Igor Ivanko / Filmdelights / YouTube









