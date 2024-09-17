Автомобиль влетел в огражденную яму в Новосибирске — там идет ремонт СГК

Инцидент произошел около семи утра Источник: АСТ-54 Black / Telegram











В Новосибирске возле дома на улице Титова, 41/1 сегодня, 17 сентября, в яму провалился автомобиль. Информация появилась в телеграм-канале ACT-54 Black.

Подрядчик «Сибирской генерирующей компании» ведет ремонт на участке, он был огражден. Как рассказал подписчик АСТ-54 Black, улица была перекопана и перекрыта. Сообщается, что водитель ехал на высокой скорости и влетел в яму.

В пресс-службе СГК рассказали, что около 07:00 на пересечении Титова и Петропавловской автомобиль сбил блоки ограждения и упал в яму.

— Блоки ограждения и освещение были на месте. Информации о пострадавших нет, — добавили в пресс-службе СГК.

Рабочие оперативно вызвали бригаду скорой помощи, полицию и спасателей.