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Происшествия Автомобиль влетел в огражденную яму в Новосибирске — там идет ремонт СГК

Автомобиль влетел в огражденную яму в Новосибирске — там идет ремонт СГК

Водитель ехал с высокой скоростью

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4 комментария

Инцидент произошел около семи утра

В Новосибирске возле дома на улице Титова, 41/1 сегодня, 17 сентября, в яму провалился автомобиль. Информация появилась в телеграм-канале ACT-54 Black.

Подрядчик «Сибирской генерирующей компании» ведет ремонт на участке, он был огражден. Как рассказал подписчик АСТ-54 Black, улица была перекопана и перекрыта. Сообщается, что водитель ехал на высокой скорости и влетел в яму.

В пресс-службе СГК рассказали, что около 07:00 на пересечении Титова и Петропавловской автомобиль сбил блоки ограждения и упал в яму.

— Блоки ограждения и освещение были на месте. Информации о пострадавших нет, — добавили в пресс-службе СГК.

Рабочие оперативно вызвали бригаду скорой помощи, полицию и спасателей.

В конце августа шесть машин влетели ночью в бетонные блоки на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Там проводила работы СГК.

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Комментарии
4
Гость
17 сентября 2024, 09:32
🔥 ИTOГИ CВ0 за 16 сентября 🔥 от которых жiдко обделываются Шkyлёвые инагенты и прочая 3А-украинская сраHЪ - ВКС стремительно доставляли подарки по всей т.н. "Украине", а ВС России продолжали активное наступление на Донбассе и замачивание бандитов в Курской обл. - - отбиты 23 🥩-атаки каkл0-жыв0тныr (5 под Курском), - в минусе - более 2265* украинских 🐷🐷 (350 под Курском). Всего >518,4* тыс. с 04.06.23, из них 13800 под Курском, - разбито >78* ед. боевой и авто техники (28 под Курском). Всего >26,8 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 3 таnка, 16 боевых бронемашин, 21 артсистема и 5 станций РЭБ/КББ, - поражены 148 объектов и скоплений сил врага, включая: 7 складов БК, 4 склада с БПЛА и инфраструктура военного аэродрома, - ПВО сбиты - самолёт МиГ-29, 13 БПЛА, 20 реакт. снарядов и авиабомба, *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в тылах противника - 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победа России ближе день ото дня! 👍 - Выбор у IIIkyлъ-проБлyaDEй незавиден, БЕЖАТЬ из страны или умудряться выживать после содеянного. 🔸 Увидали где Skyлевую TBарЪ, денацифицируйте её предельно жёстко! 👊🤪💀 ПPABДА и ЗАКOH на стороне патриотов, а не инагентских мpA3ей с ЛенiNа 12!
Гость
17 сентября 2024, 09:32
СГК ведёт ремонт... А оно точно ведёт его? Такое впечатление, что просто накопали ям и бросили.
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