«Опять врезались жестко»: шесть машин влетели в блоки на Немировича-Данченко — видео

Автомобилисты говорят о том, что участок недостаточно освещен Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Шесть машин влетели ночью в бетонные блоки на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Там проводит работы СГК. Видео с места аварии появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Опять врезались жестко, — говорит очевидец. — Когда от Римского-Корсакова едешь, блоки стоят прямо под фонарем, и если едет еще встречка, то всё бликует, плохо видно и непонятно расстояние.

Как написал очевидец, на самих блоках нет фонарей, поэтому водители не замечают их. Судя по кадрам, в ограждение влетели порядка шести машин. НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК.

Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Ранее на этом же месте две машины провалились в яму. В СГК объясняли, что действительно на участке у дома № 100 проводят работы. Место разрытия огородили бетонными блоками, выставили предупреждающие знаки и освещение.