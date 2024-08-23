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Происшествия «Опять врезались жестко»: шесть машин влетели в блоки на Немировича-Данченко — видео

«Опять врезались жестко»: шесть машин влетели в блоки на Немировича-Данченко — видео

Неделю назад в яму на этом же участке провалилось два автомобиля

8 385
39 комментариев

Автомобилисты говорят о том, что участок недостаточно освещен

Шесть машин влетели ночью в бетонные блоки на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Там проводит работы СГК. Видео с места аварии появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Опять врезались жестко, — говорит очевидец. — Когда от Римского-Корсакова едешь, блоки стоят прямо под фонарем, и если едет еще встречка, то всё бликует, плохо видно и непонятно расстояние.

Как написал очевидец, на самих блоках нет фонарей, поэтому водители не замечают их. Судя по кадрам, в ограждение влетели порядка шести машин. НГС обратился за комментарием в пресс-службу СГК.

Ранее на этом же месте две машины провалились в яму. В СГК объясняли, что действительно на участке у дома № 100 проводят работы. Место разрытия огородили бетонными блоками, выставили предупреждающие знаки и освещение.

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ДТП Авария Бетонные блоки Улица Немировича-Данченко
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Комментарии
41
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23 августа 2024, 08:16
За такую организацию работ нужно под суд, освещения вчера не было !
Объективный наблюдатель
23 августа 2024, 08:53
Какое скотское отношение к своим согражданам и к своим обязанностям. Не трудно найти в сети как на менее развитом и свободном Западе проводят такие работы. Как обозначают, в какие сроки.......И как известно мы не единственная страна где бывает зима, так что все их оправдалки не прокатывают уже давно. Весть город перекопали и брошено всё стоит , что сложного раскопал , отремонтировал сразу и заделал по человечески , но нет.....
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