Снес забор и врезался в стену: в Новосибирской области водитель влетел в дом — мужчина погиб

В Новосибирской области 33-летний водитель въехал в дом. Мужчина скончался на месте.
Как сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по региону, авария произошла 12 сентября примерно в 3:25 в Ордынском районе в поселке Пролетарский. Водитель, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения.
33-летний мужчина ехал по улице Кирова, но в районе дома №21 на нерегулируемом перекрестке съехал с дороги и влетел в частный дом, снеся забор.
— Мужчина скончался на месте происшествия. Работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции.
Вчера трактор, фура, самосвал и седан Toyota Corolla столкнулись на Северном обходе, полностью заблокировав мот через реку Чик. По данным полицейских, авария началась со столкновения легковушки, которой управляла 20-летняя девушка и фуры.