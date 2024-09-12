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Происшествия Снес забор и врезался в стену: в Новосибирской области водитель влетел в дом — мужчина погиб

Снес забор и врезался в стену: в Новосибирской области водитель влетел в дом — мужчина погиб

Авария произошла в поселке Ордынского района

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9 комментариев

Автомобиль съехал с перекрестка, после снес забор и врезался в дом

В Новосибирской области 33-летний водитель въехал в дом. Мужчина скончался на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по региону, авария произошла 12 сентября примерно в 3:25 в Ордынском районе в поселке Пролетарский. Водитель, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения.

33-летний мужчина ехал по улице Кирова, но в районе дома №21 на нерегулируемом перекрестке съехал с дороги и влетел в частный дом, снеся забор.

— Мужчина скончался на месте происшествия. Работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель погиб на месте ДТП

Вчера трактор, фура, самосвал и седан Toyota Corolla столкнулись на Северном обходе, полностью заблокировав мот через реку Чик. По данным полицейских, авария началась со столкновения легковушки, которой управляла 20-летняя девушка и фуры.

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Комментарии
11
Zemb
12 сентября 2024, 08:25
минус одын
я111я
12 сентября 2024, 08:43
отжЫгулировал
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