«Тойоту» сплющило в массовом ДТП с фурой, трактором и самосвалом — новые фото с места аварии

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали о подробностях массового ДТП, которое произошло сегодня утром на Северном обходе. По данным полицейских, авария началась со столкновения легковушки, которой управляла 20-летняя девушка и фуры.
— 44-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Sitrak, двигался по Северному обходу Новосибирска со стороны Омска, и при неустановленных обстоятельствах столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corolla, под управлением 20-летней женщины, — восстановили развитие событий автоинспекторы. — От удара Toyota совершила столкновение с попутным трактором.
После этого, по данным ГАИ, Toyota и Sitrak на встречной полосе вместе столкнулись с грузовым автомобилем самосвалом Shacman, за рулем которого был 45-летний мужчина.
Единственной пострадавшей в ходе аварии оказалась хозяйка машина Toyota, девушка отделалась ушибами и ссадинами.
Автоинспекторы организовали реверсивное движение в районе аварии.
Ранее НГС опубликовал момент ДТП на Красном проспекте, в котором лихаче на «мускулистом» авто сбил женщину.