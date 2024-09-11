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Происшествия «Тойоту» сплющило в массовом ДТП с фурой, трактором и самосвалом — новые фото с места аварии

«Тойоту» сплющило в массовом ДТП с фурой, трактором и самосвалом — новые фото с места аварии

О подробностях происшествия рассказали в ГАИ

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8 комментариев

Несмотря на жуткое состояние легковушки, сидевшая за рулем девушка почти не пострадала

В Госавтоинспекции Новосибирской области рассказали о подробностях массового ДТП, которое произошло сегодня утром на Северном обходе. По данным полицейских, авария началась со столкновения легковушки, которой управляла 20-летняя девушка и фуры.

— 44-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Sitrak, двигался по Северному обходу Новосибирска со стороны Омска, и при неустановленных обстоятельствах столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corolla, под управлением 20-летней женщины, — восстановили развитие событий автоинспекторы. — От удара Toyota совершила столкновение с попутным трактором.

На случай возгорания на место аварии приехали и пожарные

После этого, по данным ГАИ, Toyota и Sitrak на встречной полосе вместе столкнулись с грузовым автомобилем самосвалом Shacman, за рулем которого был 45-летний мужчина.

Единственной пострадавшей в ходе аварии оказалась хозяйка машина Toyota, девушка отделалась ушибами и ссадинами.

Автоинспекторы организовали реверсивное движение в районе аварии.

Ранее НГС опубликовал момент ДТП на Красном проспекте, в котором лихаче на «мускулистом» авто сбил женщину.

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Комментарии
8
282413060
11 сентября 2024, 13:49
при таком ударе ссадины ,а если бы она на отечественной машине ехала?
эксбад
11 сентября 2024, 13:58
"При неустановленных обстоятельствах"?)) - скорее всего, за рулем Ситрака гав поймал и вьехал в Тоёту, да так, что та "догнала" трактор...ну и, как вишенка на торте, в Шакман на встречку вынесло.. Реально девушке повезло, что отделалась легким испугом.. (Хотя испуг -то, может, и не легкий)) Тоёту жалко. У водителя Ситрака права забрать и не возвращать!!! Всегда на нервы действует, когда за мной подобные фуры пристраиваются. Стараюсь либо на другую полосу уйти, либо просто уйти подальше, либо пропустить..
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