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Происшествия Фура, самосвал, трактор и легковушка — массовое ДТП на Северном обходе заблокировало мост через реку Чик

Фура, самосвал, трактор и легковушка — массовое ДТП на Северном обходе заблокировало мост через реку Чик

Движение встало в обоих направлениях

4 428
24 комментария

Информация о пострадавших пока уточняется

Трактор, фура, самосвал и седан Toyota Corolla столкнулись на Северном обходе, полностью заблокировав мот через реку Чик. Жуткие фото последствий аварии опубликовали в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте».

— В 9:10 на 8 км Северного обхода города Новосибирска произошло столкновение 4-х автомобилей. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение. За медицинской помощью обратилась женщина с автомобиля Toyota. Обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали аварию в ГАИ.

лавные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее НГС писал о том, что водитель погиб ночью на трассе под Новосибирском. Он съехал в кювет и врезался в дерево.

Вы стали очевидцем аварии? Напишите на редакционный WhatsApp +7923-157-0000, при необходимости сохраним анонимность.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
24
За державу обидно!
11 сентября 2024, 10:51
Кто ездит по нашим дорогам,тот знает,как оборзели водители фур и большегрузов!! Плевать им на скоростной режим, плевать на правила обгона и занятия своей полосы,плевать на все знаки ПДД, плевать на правила парковки и стоянки,если проехать по городу ,то можно насчитать сотни фур оставленных там где хочу и как хочу,начиная с ул.Жуковского, где ежедневно ездит наше начальство от полпреда и до губернатора в сопровождении ГАИ и никому нет дела. В нашем городе ГАИ просто нет,поэтому и езда в городе и за городом превратилась в экстрим.
Noname13
11 сентября 2024, 10:44
Слушайте, что у нас с фурами и большегрузами в городе происходит? Что ни день так новость о том, что авария сними происходит. Вчера вечером фура длинномер по Красному спокойно едет, как будто так и надо. Кто и когда наведет порядок на дорогах города? Через месяц уже начнутся заморозки так они снова будут буксовать на каждой горке.
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