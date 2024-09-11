Фура, самосвал, трактор и легковушка — массовое ДТП на Северном обходе заблокировало мост через реку Чик

Трактор, фура, самосвал и седан Toyota Corolla столкнулись на Северном обходе, полностью заблокировав мот через реку Чик. Жуткие фото последствий аварии опубликовали в паблике АСТ-54 во «ВКонтакте».
— В 9:10 на 8 км Северного обхода города Новосибирска произошло столкновение 4-х автомобилей. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение. За медицинской помощью обратилась женщина с автомобиля Toyota. Обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали аварию в ГАИ.
Ранее НГС писал о том, что водитель погиб ночью на трассе под Новосибирском. Он съехал в кювет и врезался в дерево.