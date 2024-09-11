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Водитель погиб на новосибирской трассе

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Происшествия Вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на трассе под Новосибирском

Вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на трассе под Новосибирском

Двоих пассажиров доставили в больницу

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6 комментариев

Авария произошла около 3 часов ночи

Смертельное ДТП произошло в ночь на 11 сентября под Новосибирском. Об этом рассказали сегодня утром в ГАИ по Новосибирской области.

По данным автоинспекторов, около 3 часов ночи 37-летний мужчина за рулем Nissan Primera ехал по дороге Новосибирск — Сосновка в сторону Пашино, не справился с управлением и вылетел с дороги. В кювете машина не остановилась и врезалась в дерево. Водитель погиб, двоих пассажиров с различными травмами и признаками алкогольного опьянения доставили в больницу.

— В результате произошедшего водитель погиб, двое мужчин-пассажиров (на вид около 35 лет) с различными травмами и признаками алкогольного опьянения доставлены в больницу, — рассказали в ГАИ.

Заметить машину с дороги можно с трудом

Ранее НГС писал о том, что полицейские задержали гонщика на «мускулистом» авто после ДТП на Красном проспекте. Он оказался пьян.

В результате происшествия водитель погиб, два пассажира травмированы.

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Комментарии
6
Гость
11 сентября 2024, 07:49
"...с различными травмами и признаками алкогольного обвинения доставили в больницу" - :)))) с признаками чего их доставили и кто их обвинил алкогольно??? :)))))
Liger
11 сентября 2024, 08:34
Это не под Новосибирском, а над Новосибирском.
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