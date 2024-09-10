Россию массово атаковали беспилотники: в Брянской области сбито 59, в Подмосковье — 10. Видео взрывов

Ночью 10 сентября Россию массово атаковали беспилотники. О произошедшем сообщают главы регионов. Больше всего атакам подверглись Брянская и Московская области.
— На данный момент над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено пятьдесят девять вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах, — сообщил губернатор области Александр Богомаз.
В Московской области сбито уже десять беспилотников, однако данные о прилетах постоянно обновляются. Губернатор Сергей Собянин сообщает об этом в своем телеграм-канале.
Очевидцы делятся видео взрывов в соцсетях.
В Подмосковье местные жители нашли обломок, похожий на часть БПЛА.