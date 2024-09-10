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Происшествия Спецоперация на Украине Россию массово атаковали беспилотники: в Брянской области сбито 59, в Подмосковье — 10. Видео взрывов

Россию массово атаковали беспилотники: в Брянской области сбито 59, в Подмосковье — 10. Видео взрывов

Люди находят осколки БПЛА возле домов

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7 комментариев

В Брянской области люди прятались от атаки в магазине

Ночью 10 сентября Россию массово атаковали беспилотники. О произошедшем сообщают главы регионов. Больше всего атакам подверглись Брянская и Московская области.

— На данный момент над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено пятьдесят девять вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах, — сообщил губернатор области Александр Богомаз.

В Московской области сбито уже десять беспилотников, однако данные о прилетах постоянно обновляются. Губернатор Сергей Собянин сообщает об этом в своем телеграм-канале.

Очевидцы делятся видео взрывов в соцсетях.

В Подмосковье местные жители нашли обломок, похожий на часть БПЛА.

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Комментарии
8
Mr. President
10 сентября 2024, 08:29
Ого. А шо такоэ случилосi ?
Гость
10 сентября 2024, 08:28
интересно, а как эти беспилотники, долетают до Подмосковья? это не десять километров до Украины, где наши силы ПВО?
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