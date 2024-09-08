«Находилась на путях»: электричка насмерть сбила женщину в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска электричка насмерть сбила 59-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Сибири.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 сентября, на перегоне между остановочными пунктами «Речпорт» и «Звездная».
По предварительным данным, 59-летняя жительница Первомайского района находилась в колее железнодорожного пути. В этот момент на перегоне ехала электричка.
— На расстоянии около 150 метров машинист увидел человека и подал звуковой сигнал, на который женщина не реагировала. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения, — рассказали транспортные полицейские.
Женщина погибла на мете от полученных травм. На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.
На уходящей неделе электричка сбила женщину на станции Матвеевка. Погибшая перебегала через железнодорожные пути.