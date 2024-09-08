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Происшествия «Находилась на путях»: электричка насмерть сбила женщину в Новосибирске

«Находилась на путях»: электричка насмерть сбила женщину в Новосибирске

Инцидент произошел в Первомайском районе

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6 комментариев

Трагедия произошла на перегоне между остановочными пунктами «Речпорт» и «Звездная»

В Первомайском районе Новосибирска электричка насмерть сбила 59-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 8 сентября, на перегоне между остановочными пунктами «Речпорт» и «Звездная».

По предварительным данным, 59-летняя жительница Первомайского района находилась в колее железнодорожного пути. В этот момент на перегоне ехала электричка.

— На расстоянии около 150 метров машинист увидел человека и подал звуковой сигнал, на который женщина не реагировала. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но расстояния не хватило, чтобы избежать столкновения, — рассказали транспортные полицейские.

Женщина погибла на мете от полученных травм. На месте трагедии работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

На уходящей неделе электричка сбила женщину на станции Матвеевка. Погибшая перебегала через железнодорожные пути.

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Комментарии
6
Drakonn
9 сентября 2024, 00:10
залётная какая-то! у Первомайцев с детства "татем/прививка" от "подвижного состава"
Гость
9 сентября 2024, 00:04
Да что же такое, люди, а??? Еженедельно! Еженедельно гибнут новосибирцы на ж.д. путях! Осеннее обострение или лавры Фроси Бурлаковой покоя не дают? Всем здоровья! Берегите себя!!!
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