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Происшествия подробности Перебегала в неположенном месте: на станции «Матвеевка» женщину насмерть сбила электричка

Перебегала в неположенном месте: на станции «Матвеевка» женщину насмерть сбила электричка

Обстоятельства и причины произошедшего выясняют следователи Восточного МСУТ СК России

1 043
6 комментариев

Трагедия произошла примерно в 10 утра

В Новосибирске на станции «Матвеевка» электричка насмерть сбила женщину. Очевидцы говорят, что она переходила пути в неположенном месте. Об этом НГС сообщила местная жительница Александра.

– На Матвеевке минут 15 назад поездом сбило женщину, – сообщила читательница НГС Александра, и отправила фото.

На месте работают специалисты

В пресс-службе Восточного МСУТ СК России рассказали подробности происшествия. Утром 4 сентября на остановке «Матвеевка» Первомайского района электропоезд насмерть сбил женщину, которая перебегала железнодорожные пути в неположенном месте рядом с приближающейся электричкой. От полученных травм она скончались на дороге.

Женщина бежала перед движущимся составом

– Следователи Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаем, – сообщили в ведомстве.

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В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что все произошло около 10 утра, а также предоставили видео происшествия. На записи женщина перебегает пути перепд движущимся составом.

Следователи проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Ранее НГС писал о том, как нужно вести себя на железной дороге. Читателям предложили пройти тест.

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Комментарии
6
Grape Reflection 🍇
4 сентября 2024, 12:11
Женщины такие бесстрашные. Не зря они в Израиле служат наравне с мужчинами...
Жаба Васильевна
4 сентября 2024, 12:03
Соболезнования родным.
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