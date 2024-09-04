Перебегала в неположенном месте: на станции «Матвеевка» женщину насмерть сбила электричка

Трагедия произошла примерно в 10 утра Источник: Читательница НГС Александра











В Новосибирске на станции «Матвеевка» электричка насмерть сбила женщину. Очевидцы говорят, что она переходила пути в неположенном месте. Об этом НГС сообщила местная жительница Александра.

– На Матвеевке минут 15 назад поездом сбило женщину, – сообщила читательница НГС Александра, и отправила фото.

На месте работают специалисты Источник: t.me/teleact54











В пресс-службе Восточного МСУТ СК России рассказали подробности происшествия. Утром 4 сентября на остановке «Матвеевка» Первомайского района электропоезд насмерть сбил женщину, которая перебегала железнодорожные пути в неположенном месте рядом с приближающейся электричкой. От полученных травм она скончались на дороге.

Женщина бежала перед движущимся составом Источник: t.me/zstproc

– Следователи Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаем, – сообщили в ведомстве.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре добавили, что все произошло около 10 утра, а также предоставили видео происшествия. На записи женщина перебегает пути перепд движущимся составом.

Следователи проводят доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст. 263 УК РФ).