Новосибирец запустил фейерверк из окна квартиры — местные говорят, что это не в первый раз

Местные жители остались явно недовольны оригинальностью соседа Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram











В Дзержинском районе на проспекте Дзержинского мужчина запускал фейерверки из окна квартиры и напугал местных жителей. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

— Житель Новосибирска решил порадовать соседей салютом. Наверняка у него был очень веский повод, — говорится в сообщении.

На видеозаписи видно, как из окна квартиры раз за разом вылетают фейерверки. На фоне голоса очевидцев – они говорят, что на место вызвали сотрудников полиции.

Источник: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

Одна из местных жительниц рассказала НГС, что этот мужчина уже неоднократно был замечен на запуске салютов из окна.

— Он достаточно часто этим занимается, но сейчас подобные случаи стали реже, — отметила сибирячка.

НГС запросил комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.