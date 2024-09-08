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Происшествия Новосибирец запустил фейерверк из окна квартиры — местные говорят, что это не в первый раз

Новосибирец запустил фейерверк из окна квартиры — местные говорят, что это не в первый раз

По информации очевидцев, на место выезжали полицейские

1 568
26 комментариев

Местные жители остались явно недовольны оригинальностью соседа

В Дзержинском районе на проспекте Дзержинского мужчина запускал фейерверки из окна квартиры и напугал местных жителей. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

— Житель Новосибирска решил порадовать соседей салютом. Наверняка у него был очень веский повод, — говорится в сообщении.

На видеозаписи видно, как из окна квартиры раз за разом вылетают фейерверки. На фоне голоса очевидцев – они говорят, что на место вызвали сотрудников полиции.

Одна из местных жительниц рассказала НГС, что этот мужчина уже неоднократно был замечен на запуске салютов из окна.

— Он достаточно часто этим занимается, но сейчас подобные случаи стали реже, — отметила сибирячка.

НГС запросил комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Ранее НГС писал, что в этом же доме произошел аналогичный инцидент в середине июня — мужчина запускал фейерверки из окна и, по словам жителей, целился в автомобили.

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Новосибирск Фейерверк Полиция Происшествия Стрельба
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Комментарии
26
Татьяна 53
8 сентября 2024, 14:46
Зачем нужен такой сосед, одно беспокойство
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
8 сентября 2024, 14:39
Ничего удивительного, что стал реже. Население нищает. Соседи могут быть спокойны, скоро совсем перестанет.
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