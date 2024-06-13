Новосибирец запустил фейерверк из окна квартиры — жильцы говорят, что он целился в машины

Во время обстрела мужчина также показал оператору неприличный жест Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске 12 июня мужчина запустил фейерверк из окна квартиры в Дзержинском районе. Об этом сообщили очевидцы, которые сняли залп на видео. По словам местных жителей, сибиряк целенаправленно стрелял по соседнему дому и машинам на проспекте Дзержинского, 10/1.

Соседи не первый раз жалуются на мужчину Источник: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Полиция начала проверку — на мужчину написали заявление.



— Обращение в отдел полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступало, зарегистрировано в установленном порядке. На место выезжал участковый уполномоченный полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Комментаторы в соцсети утверждают, что уже не в первый раз сталкиваются со странным поведением соседа.

— Я знаю его, у него погоняло Паша-ПВО, — пишет один из пользователей.

Сегодня НГС писал, что новосибирца отправили в колонию после стрельбы у скандального бара «Элтон». А ранее стрельбу устроил 13-летний школьник — он целился в людей газовым пистолетом. НГС пообщался с обеспокоенными жильцами ЖК и родственником самого подростка.