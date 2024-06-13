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Криминал Новосибирца отправили в колонию после стрельбы у скандального бара «Элтон»

Новосибирца отправили в колонию после стрельбы у скандального бара «Элтон»

Одна из пуль попала в ногу потерпевшего

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Мужчина получил суровый приговор, так как не отбыл наказание по другому решению суда

13 июня Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор Кириллу Луковкину за стрельбу из травмата у бара «Элтон». Об этом сообщили в судебном департаменте региона.

Мужчина получил 2 года условно за хулиганство, но так как у него была другая судимость, то его отправили в колонию.

— Кириллу Луковкину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда, — отметили в судебном департаменте.

Инцидент со стрельбой произошёл у бара «Элтон» в ночь на 17 ноября 2023 года. Луковкин поссорился с двумя сотрудниками бара и одним гостем. Пытаясь их припугнуть, он трижды выстрелил из травматического пистолета: раз в воздух и два раза в асфальт. Одна из пуль отскочила в ногу оппонента Луковкина.

Подсудимый вину признал частично. Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован сторонами. До вступления в силу решения Луковкин будет содержаться в СИЗО.

Один из владельцев бара «Элтон» Антон Демченко не ответил на звонки журналиста НГС на момент публикации. 26 апреля 2024 года заведение оштрафовали на 500 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений. Сейчас бар закрыт, информация о нём удалена из городских справочников. На месте «Элтона» открыли «Britney Bar».

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Бар Элтон Стрельба Хулиганство
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