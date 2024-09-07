«На место прибыли экстренные службы»: новосибирец выпал с высоты на Беловежской — видео трагедии

В Новосибирске нашли тело мужчины на улице Беловежской. В телеграм-канале «АСТ-54 Black» сообщили, что сибиряк выпал с верхнего этажа дома.
Момент произошедшего попал на камеру домофона. По информации паблика, трагедия случилась утром 7 сентября.
— Позже на место происшествия прибыли экстренные службы, — сообщили в телеграм-канале со ссылкой на подписчика.
Фотографию улицы, где произошла трагедия, также опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что сообщение об обнаружении тела мужчины у дома по улице Беловежской в полицию поступало.
— На место выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются. Материалы переданы в Следственный комитет, — уточнили в ведомстве.
НГС также обратился в пресс-службу СУ СК РФ по региону с просьбой прокомментировать данные.
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