НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+11°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 750мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

В Новосибирской области молодая пара заблудилась в лесу

Крутой бизнес России
Странная пятидневка
Обзор хороших детсадов
Почему нападают на квадроберов
Успеть на работу
Разборки в фитнесе
Опасные QR-коды
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Происшествия «На место прибыли экстренные службы»: новосибирец выпал с высоты на Беловежской — видео трагедии

«На место прибыли экстренные службы»: новосибирец выпал с высоты на Беловежской — видео трагедии

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

459
5 комментариев

По информации соцсетей, трагедия произошла утром

В Новосибирске нашли тело мужчины на улице Беловежской. В телеграм-канале «АСТ-54 Black» сообщили, что сибиряк выпал с верхнего этажа дома.

Момент произошедшего попал на камеру домофона. По информации паблика, трагедия случилась утром 7 сентября.

Материалы происшествия передали следователям

— Позже на место происшествия прибыли экстренные службы, — сообщили в телеграм-канале со ссылкой на подписчика.

Фотографию улицы, где произошла трагедия, также опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что сообщение об обнаружении тела мужчины у дома по улице Беловежской в полицию поступало.

— На место выезжала следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются. Материалы переданы в Следственный комитет, — уточнили в ведомстве.

НГС также обратился в пресс-службу СУ СК РФ по региону с просьбой прокомментировать данные.

В середине августа в Горском микрорайоне нашли погибшей девушку. Следователи начали проверку.

ПО ТЕМЕ
Выпал Полиция Новосибирск Тело человека
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
styil
7 сентября 2024, 23:18
на мозаику я б и так посмотрел, без этого "видео с места трагедии"
F_I__V
7 сентября 2024, 23:20
Очень содержательная статья! На уровне где-то, когда-то, что-то произошло! Дома по Беловежской - это с 1 до 50! Соответственно, вопрос: Кто, Где, Кому, и Куда упал!? И когда будут падать в следующий раз!?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Чего ожидать от сериала «Комбинация»: отзыв кинокритика, который уже смотрел фильм
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Olya,28

Алла,42

Татьяна,44

Елена,43

Владиславъ,25

Анна,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление