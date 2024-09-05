В Подмосковье на ходу загорелась электричка, пассажиры разбивали окна и выламывали двери. Новости 4 сентября

На кадрах с места ЧП видно, что люди разжимают двери вагонов и выпрыгивают из разбитых окон Источник: добрый токсик / «Телеграм»











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 сентября.

В Подмосковье на ходу загорелась электричка с пассажирами

Коллапс случился вечером 4 сентября на станции Левобережной, пишет MSK1.RU. Пассажиры выбивали окна и вручную открывали двери состава, чтобы не задохнуться угарным газом.

Момент ЧП попал на видео Источник: МЦД-3 | «Раменское — Зеленоград»

— Сначала загорелся электроводник и был хлопок, после загорелось что-то на путях. Начался сильный дым. Электричка не успела проехать платформу, люди выходили, — пишет в чате Юлия.

Источник: msk1_news / «Телеграм»

Источник: msk1_news / «Телеграм»

Пассажиры сообщают, что машинист поезда не сделал никакого объявления, люди ничего не знали.

Источник: msk1_news / «Телеграм»

Пассажир МЦД-3 рассказал MSK1.RU, что произошло на Левобережной.

— Ехал на «Иволге» в сторону Химок, на станции Левобережной всех высадили по техническим причинам. После приехала старая электричка. Все туда зашли, я не стал, решил дождаться следующей. Она тронулась — и буквально через секунд пять хлопнуло, и заискрился предпоследний вагон, после чего пошел густой дым. Электричка остановилась, люди начали покидать ее, — объяснил MSK1.RU мужчина.

Источник: Москва — это интересно / «Телеграм»

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что проводят доследственную проверку по факту инцидента.

В американской школе открыли стрельбу, есть погибшие

В старшей школе в американском городе Уиндер в штате Джорджия открыли стрельбу. Четыре человека погибли, примерно 30 ранены ранены, сообщают местные СМИ.

Обстановка у школы, где случилась стрельба Источник: Msnbc.com











Подозреваемый задержан, передает телеканал CNN. В Белом доме сообщили, что Байдена проинформировали о случившемся.

Источник: rian_ru / «Телеграм»

Скоростной поезд из Петербурга насмерть сбил женщину

Скоростной поезд «Сапсан», выполнявший утренний рейс из Петербурга в Москву, сбил человека, сообщает «Фонтанка».

Источник: читательница «Фонтанки» Дарья

— Долго сигналил, потом резко остановился. На окнах появились брызги. Сотрудники немного побегали, и мы поехали дальше. Когда вышли в Москве — вагон снаружи был в крови, стоял сильный запах крови, — рассказала очевидица.

Поезд выехал из Петербурга в 05:30, инцидент произошел за час до конца поездки. По предварительным данным, была травмирована женщина на 532-м км от станции Завидово в Тверской области. От полученных травм она скончалась.

Предварительно, причиной гибели женщины стало нарушение правил поведения на ж/д путях, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

При обстреле рынка в Донецке погибли три человека. Еще пятеро ранены

ВСУ атаковали рынок «Сокол» в Кировском районе Донецка, сообщает глава ДНР Денис Пушилин. В результате артиллерийского обстрела погибли двое мужчин и женщина. Ранены пять человек.

Также Пушилин рассказал, что в поселке шахты имени Абакумова при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника пострадала 20-летняя девушка.

— Всем оказывается необходимая медицинская помощь, — добавил глава ДНР.

По словам Пушилина, в результате обстрела повреждены два автобуса.

Собравшийся на СВО житель Тагила признался в убийстве 11-летней девочки

В Нижнем Тагиле нашли мертвой 11-летнюю девочку, которая не вернулась домой с прогулки в последний день лета. Следы крови нашли в квартире соседа, который планировал отправиться на СВО, пишет E1.RU.

Источник: читатель E1.RU











40-летний подозреваемый Владимир из Нижнего Тагила признался в убийстве девочки. Перед этим ребенка изнасиловали.

4 сентября его привезли на место преступления в общежитие на улице Юности. По информации E1.RU, там проводится следственный эксперимент.

По версии следствия, Владимир расправился со школьницей, спрятал ее тело в затопленном подвале и пытался сбежать от правосудия в зону спецоперации. Его задержали в московском аэропорту.

Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей (ст. 159 УК), сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Военный чиновник свою вину не признаёт.

Источник: Савитский Вадим / Mil.ru

По данным следствия, Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором Военно-патриотического парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым, действуя в составе организованной группы, похитил 30 миллионов рублей, выделенные на поддержку деятельности «Патриота».

Некоторые фигуранты дела сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания. Расследование продолжается.

Преступление могло происходить с 2021 по 2024 год. В этот период Павел Попов отвечал за развитие парка «Патриот». С ним могли быть связаны Шестеров и Ахмедов, последний из которых сейчас находится в СИЗО, а Шестеров под домашним арестом из-за проблем со здоровьем. Оба признали свою вину в хищении бюджетных средств.

Депутат Госдумы Буцкая предложила работодателям следить за коэффициентом рождаемости

Работодатель должен отслеживать коэффициент рождаемости в своем коллективе. Об этом 4 сентября в рамках Восточного экономического форума заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, пишет 72.RU. По мнению депутата, многодетные семьи сейчас становятся «новой элитой», им будет оказана лучшая поддержка.

Татьяна Буцкая заявила, что проверит компании, которые начали считать уровень рождаемости Источник: трансляция Восточного экономического форума

Буцкая считает, что не только губернаторы должны отчитываться по коэффициенту рождаемости. Делать это могут и работодатели.

— Каждый работодатель на своем рабочем месте должен посмотреть: а какой у вас коэффициент рождаемости? В вашем коллективе? У вас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет, — сказала Татьяна Буцкая.

Зампред подчеркнула, что сейчас некоторые компании у себя уже начали высчитывать коэффициент рождаемости. Дальше эти данные будут отслеживаться.

— Мы посмотрели, какой сейчас коэффициент рождаемости в этих компаниях. <…> Через год наша задача, чтобы он увеличился, — подчеркнула Буцкая.

Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Глава Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины намерен покинуть свой пост.

Известно, что документ за подписью Кулебы уже поступил в парламент. Конкретные причины отставки Кулебы пока не разглашаются. В тексте своего прошения он ссылается на украинскую конституцию.

Кулеба стал четвертым министром, про которого известно намерение покинуть свой пост. Кроме него, уволиться хотят министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и глава Министерства окружающей среды Руслан Стрелец. Также в отставку уходит глава фонда госимущества Виталий Коваль Источник: Оливер Хослет / SCANPIX/EPA











При этом Верховная рада не стала сегодня рассматривать вопрос об отставке министра, поскольку для принятия такого решения не набиралось достаточного количества голосов, сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).