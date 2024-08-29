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Происшествия Под Новосибирском пропала 14-летняя девочка — ее ищут уже несколько дней

Под Новосибирском пропала 14-летняя девочка — ее ищут уже несколько дней

Ориентировку опубликовали волонтеры

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1 комментарий

В день исчезновения девочка была одета во все черное, из ярких примет — окрашенные в рыжий волосы

Под Новосибирском пропала 14-летняя Владислава Ножкина. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», о местонахождении девочки ничего неизвестно уже два дня.

Владислава, по данным отряда, пропала 27 августа в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Девочка ростом 155 см, у нее худощавое телосложение, волосы окрашены в рыжий, глаза темно-карие.

Девочка носит очки

В день исчезновения Владислава была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, черную толстовку с капюшоном и черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.

Недавно в Новосибирске пропал 14-летний Артем Гусев, подростка не могут найти уже пять дней.

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Комментарии
2
Гость
29 августа 2024, 11:52
На pornхабе дебютирует...
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