Под Новосибирском пропала 14-летняя девочка — ее ищут уже несколько дней

В день исчезновения девочка была одета во все черное, из ярких примет — окрашенные в рыжий волосы Источник: газета «Коченевская новь», vk.com / Александр Ощепков, NGS.RU











Под Новосибирском пропала 14-летняя Владислава Ножкина. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», о местонахождении девочки ничего неизвестно уже два дня.

Владислава, по данным отряда, пропала 27 августа в рабочем поселке Коченево Новосибирской области. Девочка ростом 155 см, у нее худощавое телосложение, волосы окрашены в рыжий, глаза темно-карие.

Девочка носит очки Источник: «Поисковый отряд ЛизаАлерт» / vk.com











В день исчезновения Владислава была одета в черную кожаную куртку, черные джинсы, черную толстовку с капюшоном и черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, то свяжитесь с «ЛизаАлерт» по телефону 8 800 700–54–52 или позвоните по 112.