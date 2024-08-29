«Лучше не обращаться, могут подстрелить»: что известно об автосалоне, где сотрудник палил по клиенту

В автосалоне сегодня с утра не берут трубки Источник: Александр Коняев / 2ГИС











Пользователи сервиса 2ГИС оставляют гневные отзывы на автосалон «Азимут Авто», расположенный в Новосибирске на улице Станционная, 53. По данным источника НГС, вчера именно там сотрудник прострелил ногу клиенту. Сам салон уже известен в плохом свете.

Выстрел и комментарии

Вчера в телеграм-канале «АСТ-54 Black» опубликовали информацию о том, что сотрудник автосервиса выстрелил в ногу клиенту, который несколько раз приезжал в салон. Он хотел решить вопрос с машиной, которую давно ремонтируют, но получил отказы от менеджера, а после — пулю в ногу. Полиция начала проверку после случившегося.

Источник: «АСТ-54 Black»

После случившегося пользователи 2ГИС начали оставлять гневные отзывы к автосервису. Новосибирцы не советуют приезжать в это место, потому что сотрудники ходят на работу с пистолетами и могут выстрелить в вас. Написали сибиряки уже более 10 отзывов про стрельбу.

- Недовольным клиентам могут стрелять по ногам, будьте осторожны!

— Обходите этот салон стороной. Могут в вас выстрелить!

— А здесь продаются кресла-каталки? Иначе как уехать своим ходом с простреленной ногой.

Сотрудники «Азимут Авто» на момент публикации не ответили на звонки НГС.

Что известно об автосалоне

Год назад НГС уже писал про «Азимут Авто». На сайте автосалона клиентов завлекают выгодными предложениями по цене ниже рынка. Но как только покупатель приезжал в салон, оказывалось машины в продаже уже нет, зато есть другие.

Например, так Александр Драгун купил подержанный Renault Duster 2017 за 1,7 миллиона рублей в кредит. Менеджер его сразу убедила, что через три месяца исправных платежей сумма уменьшится с 33 600 до 20 300 рублей. По итогу оказалось все иначе: платеж не уменьшили, Renault Duster был восстановлен после аварии, а пробег на нем скрутили в меньшую сторону на 80 тысяч километров. В договоре от «Азимут Авто» все это прописано, например, там указано, что пробег был изменен, правда, клиенты часто не читают документы.

Исполнителем в договоре, заключенном с Александром Драгуном, значится ООО «Обь». Эта фирма создана в январе 2022 года. При этом на сайте «Азимут-Авто» утверждается, что компания на рынке работает более 10 лет.

По данным сервиса «Контур.Фокус», директор ООО «Обь» — Бугров Вадим Сергеевич. На конец 2023 года компания при выручке в 2 миллиарда рублей отчиталась о чистой прибыли всего в 4 миллиона. За два года работы «Обь» получила почти 50 исков в суд.



В Новосибирске также есть компания «Азимут Авто», которой руководит и владеет Андрей Борисенко. Образована организация в 2017 году, на конец 2023 года выручка компании составила 47 тысяч рублей, чистый убыток — 79 тысяч рублей. Фирма является учредителем ООО «Самара-Авто», «Юг-Авто», «Ростов-Авто».

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за массовой драки со стрельбой на Одоевского, где, по сообщению следователей, против полицейских применили силу.