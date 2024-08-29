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Происшествия «Лучше не обращаться, могут подстрелить»: что известно об автосалоне, где сотрудник палил по клиенту

«Лучше не обращаться, могут подстрелить»: что известно об автосалоне, где сотрудник палил по клиенту

Салон уже известен в плохом свете

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17 комментариев

В автосалоне сегодня с утра не берут трубки

Пользователи сервиса 2ГИС оставляют гневные отзывы на автосалон «Азимут Авто», расположенный в Новосибирске на улице Станционная, 53. По данным источника НГС, вчера именно там сотрудник прострелил ногу клиенту. Сам салон уже известен в плохом свете.

Выстрел и комментарии

Вчера в телеграм-канале «АСТ-54 Black» опубликовали информацию о том, что сотрудник автосервиса выстрелил в ногу клиенту, который несколько раз приезжал в салон. Он хотел решить вопрос с машиной, которую давно ремонтируют, но получил отказы от менеджера, а после — пулю в ногу. Полиция начала проверку после случившегося.

После случившегося пользователи 2ГИС начали оставлять гневные отзывы к автосервису. Новосибирцы не советуют приезжать в это место, потому что сотрудники ходят на работу с пистолетами и могут выстрелить в вас. Написали сибиряки уже более 10 отзывов про стрельбу.

- Недовольным клиентам могут стрелять по ногам, будьте осторожны!

— Обходите этот салон стороной. Могут в вас выстрелить!

— А здесь продаются кресла-каталки? Иначе как уехать своим ходом с простреленной ногой.

Сотрудники «Азимут Авто» на момент публикации не ответили на звонки НГС.

Если вы готовы рассказать свою версию случившегося или предоставить видео с камер наблюдения, свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Что известно об автосалоне

Год назад НГС уже писал про «Азимут Авто». На сайте автосалона клиентов завлекают выгодными предложениями по цене ниже рынка. Но как только покупатель приезжал в салон, оказывалось машины в продаже уже нет, зато есть другие.

Например, так Александр Драгун купил подержанный Renault Duster 2017 за 1,7 миллиона рублей в кредит. Менеджер его сразу убедила, что через три месяца исправных платежей сумма уменьшится с 33 600 до 20 300 рублей. По итогу оказалось все иначе: платеж не уменьшили, Renault Duster был восстановлен после аварии, а пробег на нем скрутили в меньшую сторону на 80 тысяч километров. В договоре от «Азимут Авто» все это прописано, например, там указано, что пробег был изменен, правда, клиенты часто не читают документы.

Исполнителем в договоре, заключенном с Александром Драгуном, значится ООО «Обь». Эта фирма создана в январе 2022 года. При этом на сайте «Азимут-Авто» утверждается, что компания на рынке работает более 10 лет.

По данным сервиса «Контур.Фокус», директор ООО «Обь» — Бугров Вадим Сергеевич. На конец 2023 года компания при выручке в 2 миллиарда рублей отчиталась о чистой прибыли всего в 4 миллиона. За два года работы «Обь» получила почти 50 исков в суд.

В Новосибирске также есть компания «Азимут Авто», которой руководит и владеет Андрей Борисенко. Образована организация в 2017 году, на конец 2023 года выручка компании составила 47 тысяч рублей, чистый убыток — 79 тысяч рублей. Фирма является учредителем ООО «Самара-Авто», «Юг-Авто», «Ростов-Авто».

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за массовой драки со стрельбой на Одоевского, где, по сообщению следователей, против полицейских применили силу.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Недавно председатель СК России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за массовой драки со стрельбой на Одоевского, где, по сообщению следователей, против полицейских применили силу.

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Комментарии
17
Гость
29 августа 2024, 11:38
Такое ощущение, что эпический бардак во всем и везде.
мир во всём мире
29 августа 2024, 11:27
Метко стреляет ! знаю где его таланты могут пригодиться ))
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