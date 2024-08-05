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Криминал Кидались бутылками и стреляли из арбалета: массовая драка произошла на Одоевского — видео задержания

Кидались бутылками и стреляли из арбалета: массовая драка произошла на Одоевского — видео задержания

Точная причина конфликта неизвестна

5 226
65 комментариев
Конфликт, по свидетельствам очевидцев, начался на пустом месте, но вскоре дошел до оружия — ножей, пневматических пистолетов и даже арбалета

Массовая драка с применением оружия произошла вечером 4 августа возле дома на улице Одоевского, 1/11 в Первомайском районе Новосибирска. По словам очевидцев, оппоненты использовали пневматические пистолеты, угрожали друг другу ножами и даже стреляли из арбалета.

— Участвовали местные, с КСМа, русские и цыгане. Началось с какой ерунды, вроде как цыган что-то спросил у пьяной русской компании из трех человек, и понеслось, — рассказала сибирячка Елена, ставшая очевидцем событий. — Они потом друг в друга начали кидаться бутылками, размахивать пистолетами, ножами. Ор стоял до небес, весь КСМ посмотреть пришел. В итоге парень из русской компании выстрелил из арбалета, к счастью, ни в кого не попал.

По словам еще одного местного жителя, который наблюдал за дракой с балкона, мужчина с арбалетом изначально в конфликте не участвовал:

— Они размахивали ножом или пневматическими пистолетами перед мужчиной, который находился в соседнем дворе до инцидента, а в ответ на это он начал стрелять, вроде как из арбалета, по ним, — рассказал очевидец, уверенный, что конфликт начали цыгане.

Как рассказали очевидцы, на место приехали несколько экипажей полиции, ДПС и Росгвардии. Зачинщиками драки они посчитали пьяную компанию, их доставили в отдел полиции. Судя по опубликованному видео, она из женщин попыталась оказать сопротивление полицейскому, и он применил перцовый баллончик.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу МВД, чтобы узнать о подробностях конфликта и его итогах, но на момент публикации полицейские ответить не успели.

Ранее НГС писал о поножовщине, которая произошла в электричке до города Болотное. Конфликт попал на видео.

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ПО ТЕМЕ
Массовая драка Арбалет Полиция Новосибирска Первомайский район
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Комментарии
66
Мое личное мнение
5 августа 2024, 11:13
Боже избавь этот чудесный район от маргиналов..
Lisa17
5 августа 2024, 10:50
Мне больше всего нравится реклама ж.к.Одоевский спокойный, чистый район .Будите жить в тишине. :)
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