«Словимся и поговорим»: сотрудник автосалона прострелил ногу клиенту — мужчина хотел отдать машину на ремонт

Полиция начала проверку Источник: «АСТ-54 Black»











В Новосибирске мужчина прострелил ногу клиенту автосалона на улице Станционной. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Blakc».

В паблике говорится, что выстрел произвел якобы сотрудник автосалона. По словам пострадавшей стороны, владелец нового автомобиля несколько раз приезжал в салон, чтобы решить возникшие проблемы с машиной, но получал отказ от менеджера.

— Приехали ремонтировать машину по гарантии. Полгода ее ремонтирую. Сейчас опять приехали, а они стрелять начали, — рассказывает пострадавший на видео.

Пока пострадавший ждал скорую в автосалоне, один из участников конфликта догнал стрелявшего и поинтересовался, зачем он это сделал. Стрелок заявил, что пострадавший повышал на него голос, а также напал.

Источник: «АСТ-54 Black»

— Не переживай, мы словимся, поговорим. Вы кидаетесь, никто вас не посылает. Зачем-то кидаетесь на меня, орете, голоса повышаете. Мы сейчас решим вопрос с тобой, с другом твоим тоже решим, — заявил стрелявший.

Чем закончился конфликт, остается неизвестным. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в полицию поступала информация по этому инциденту.

— Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На работника организации составлен административный материал, — пояснили в ведомстве.