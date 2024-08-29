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Криминал «Словимся и поговорим»: сотрудник автосалона прострелил ногу клиенту — мужчина хотел отдать машину на ремонт

«Словимся и поговорим»: сотрудник автосалона прострелил ногу клиенту — мужчина хотел отдать машину на ремонт

Инцидент произошел в автосалоне на Станционной

675
12 комментариев

Полиция начала проверку

В Новосибирске мужчина прострелил ногу клиенту автосалона на улице Станционной. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Blakc».

В паблике говорится, что выстрел произвел якобы сотрудник автосалона. По словам пострадавшей стороны, владелец нового автомобиля несколько раз приезжал в салон, чтобы решить возникшие проблемы с машиной, но получал отказ от менеджера.

— Приехали ремонтировать машину по гарантии. Полгода ее ремонтирую. Сейчас опять приехали, а они стрелять начали, — рассказывает пострадавший на видео.

Пока пострадавший ждал скорую в автосалоне, один из участников конфликта догнал стрелявшего и поинтересовался, зачем он это сделал. Стрелок заявил, что пострадавший повышал на него голос, а также напал.

— Не переживай, мы словимся, поговорим. Вы кидаетесь, никто вас не посылает. Зачем-то кидаетесь на меня, орете, голоса повышаете. Мы сейчас решим вопрос с тобой, с другом твоим тоже решим, — заявил стрелявший.

Чем закончился конфликт, остается неизвестным. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в полицию поступала информация по этому инциденту.

— Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На работника организации составлен административный материал, — пояснили в ведомстве.

Редакция НГС готова выслушать обе стороны конфликта и опубликовать их версии произошедшего.

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Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за массовой драки со стрельбой на Одоевского, где, по сообщению следователей, против полицейских применили силу.

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Комментарии
14
Марпл Это Я
29 августа 2024, 00:11
Было бы интересно узнать марку новой машины, которую полгода ремонтируют…
Олег0707
29 августа 2024, 00:15
Это не автосалон. Это мошенники, который разводят лохов на автомобилях.
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