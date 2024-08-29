В метро Екатеринбурга погиб парень: его зажало между вагоном и платформой. Новости 28 августа

В Екатеринбурге пассажир метро попал под поезд. Парализовало всю линию

В Екатеринбурге молодого человека зажало в метро между вагоном и платформой, сообщает E1.RU. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года», вскоре пришлось временно закрыть весь метрополитен.

— Парень упал из-за столба прямо перед кабиной поезда. Машинист ничего не успел сделать, — рассказал источник издания.

В метрополитене объявляют о закрытии станций Источник: Роман Марьяненко / E1.RU

По словам очевидца, пострадавший «не пытался выбраться» после произошедшего. В метрополитене подтвердили, что пассажир скончался после падения на пути.

Ростовскую область атаковали беспилотники, вспыхнула нефтебаза

Ночью 28 августа Ростовскую область атаковали беспилотники. Как сообщил губернатор Василий Голубев, около трех часов ночи в регионе сбили четыре БПЛА.

— В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе, — сообщил Голубев.

Читатель 161.RU прислал в редакцию видео, которое, по его словам, было снято как раз этой ночью. На кадрах видно масштабный пожар.

Источник: 161.RU

К счастью, никто не пострадал.

Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область грозит началом третьей мировой

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что атаки ВСУ на Курскую область могут привести к началу третьей мировой войны. Об этом сообщает британская газета The Independent.

Во время выступления перед членами Ассоциации национальной гвардии США Дональд Трамп отметил, что в связи с нападением Вооруженных сил Украины на Курскую область третья мировая война стала ближе, чем когда-либо.

— Посмотрите, что происходит на Украине. Они вторгаются в Россию. Будет третья мировая война, — сказал бывший президент США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с высказыванием Трампа.

— Повод для обеспокоенности есть. В этом случае такие алармистские заявления, наверное, да, можно с пониманием к ним относиться, — сказал представитель Кремля.

Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Николай Дуров, брат основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова, объявлен в розыск во Франции. Ордера на арест обоих были выданы еще в марте 2024 года, сообщает 28 августа европейская редакция Politico со ссылкой на документ, касающийся расследования.

Источник: OpenLektorium / YouTube











— Ордера на арест Павла и его брата Николая, соучредителя платформы, были выданы 25 марта по обвинениям, включающим «пособничество в хранении, распространении или предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в составе организованной группы», — пишет Politico.

Как пишет издание, дело в отношении Дуровых «вращается вокруг отказа Telegram сотрудничать с французским полицейским расследованием сексуального насилия над детьми». А ордера на арест были выданы после того, как платформа «не дала ответа» на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя Telegram. Кроме того, в документе в качестве обоснования ордеров на арест упоминается использование платформы «многочисленными преступными группировками».

При этом отмечается отсутствие указаний на то, что «кто-либо из братьев Дуровых был напрямую причастен к каким-либо из выявленных следствием противоправных действий».

При этом дело, по которому проходит основатель Telegram, на данном этапе не касается его брата Николая, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Что еще известно о ситуации с Telegram

«Освобождение» Дурова

В Сети распространяется информация о том, что судья освободил Павла Дурова из-под стражи. Однако никакого официального подтверждения этому нет.

— Дуров по-прежнему у судьи и не отпущен, — передает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

Сообщение об освобождении Дурова — неправильный перевод Google заметки сайта французской теле- и радиосети BFMTV, пишет Mash. В заметке речь идет об освобождении из места временного содержания для допроса или предъявления обвинения.

Решение по делу Дурова еще не принято.

Макрон предлагал Дурову перенести Telegram в Париж

Стало известно, что за шесть лет до задержания во Франции, в 2018 году, Павел Дуров обедал с президентом Эммануэлем Макроном, где ему предложили перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Дуров отказался. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Тогда же, по словам источника, обсуждалось предоставление Дурову французского гражданства. В итоге Павел получил его в 2021 году.

Кроме того, WSJ сообщает, что в 2017 году спецслужбы Франции и ОАЭ в ходе совместной операции взломали iPhone Дурова, поскольку французская служба безопасности была обеспокоена предполагаемым использованием мессенджера для вербовки боевиков и планирования атак исламских террористов. По словам одного из источников, Telegram много лет игнорировал судебные постановления и повестки — они «накапливались на редко проверяемом адресе электронной почты компании».

Бывшая Павла Дурова обвинила миллиардера в домашнем насилии

К Павлу Дурову подала иск Ирина Болгар — женщина, которая утверждает, что воспитывает троих наследников миллиардера.

Как оказалось, бывшая Дурова подала на него в суд в марте прошлого года, через несколько месяцев после того, как основатель Telegram перестал платить алименты, утверждает журнал Forbes. Ирина Болгар обвинила миллиардера в том, что он применил физическое насилие к одному из своих трех детей.