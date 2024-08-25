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Происшествия «Стоят скорая и МЧС»: на Гусинобродском шоссе собралась пробка — там произошло ДТП

«Стоят скорая и МЧС»: на Гусинобродском шоссе собралась пробка — там произошло ДТП

Движение затруднено в районе «Ленты»

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На месте ДТП собралась пробка

Днем 25 августа на правом берегу Новосибирска собралась пробка. Как сообщила читательница НГС, затор образовался на Гусинобродском шоссе из-за ДТП.

По словам девушки, инцидент случился в районе гипермаркета «Лента». На месте произошедшего находятся сотрудники скорой медицинской помощи и МЧС.

— Стоят скорая и МЧС. Авария и скорая помощь с МЧС три полосы перекрыли. Водителям приходится ехать по встречке, — объяснила читательница НГС. — Там две машины с разбитым передом.

Фотографию с места ДТП опубликовала пользовательница 2ГИС

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, движение затруднено на Гусинобродском шоссе от торгового центра «Континент» до остановки «Толбухина».

Движение затруднено до остановки «Толбухина»

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать данные.

Днем в Новосибирске сибиряк за рулем Kia Sportage врезался в Газель. В аварии пострадала девушка.

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