«Стоят скорая и МЧС»: на Гусинобродском шоссе собралась пробка — там произошло ДТП

Днем 25 августа на правом берегу Новосибирска собралась пробка. Как сообщила читательница НГС, затор образовался на Гусинобродском шоссе из-за ДТП.
По словам девушки, инцидент случился в районе гипермаркета «Лента». На месте произошедшего находятся сотрудники скорой медицинской помощи и МЧС.
— Стоят скорая и МЧС. Авария и скорая помощь с МЧС три полосы перекрыли. Водителям приходится ехать по встречке, — объяснила читательница НГС. — Там две машины с разбитым передом.
Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, движение затруднено на Гусинобродском шоссе от торгового центра «Континент» до остановки «Толбухина».
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать данные.
Днем в Новосибирске сибиряк за рулем Kia Sportage врезался в Газель. В аварии пострадала девушка.
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