«Стоят скорая и МЧС»: на Гусинобродском шоссе собралась пробка — там произошло ДТП

На месте ДТП собралась пробка Источник: читательница НГС











Днем 25 августа на правом берегу Новосибирска собралась пробка. Как сообщила читательница НГС, затор образовался на Гусинобродском шоссе из-за ДТП.

По словам девушки, инцидент случился в районе гипермаркета «Лента». На месте произошедшего находятся сотрудники скорой медицинской помощи и МЧС.

— Стоят скорая и МЧС. Авария и скорая помощь с МЧС три полосы перекрыли. Водителям приходится ехать по встречке, — объяснила читательница НГС. — Там две машины с разбитым передом.

Фотографию с места ДТП опубликовала пользовательница 2ГИС Источник: Алена Утовка/2ГИС











Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, движение затруднено на Гусинобродском шоссе от торгового центра «Континент» до остановки «Толбухина».

Движение затруднено до остановки «Толбухина» Источник: 2ГИС











НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции с просьбой прокомментировать данные.

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