«Девушка была в крови»: пьяный 28-летний сибиряк за рулем Kia Sportage устроил ДТП с Газелью

Удар был сильный Источник: читатель НГС











В Новосибирске на улице Гоголя 28-летний сибиряк за рулем Kia Sportage врезался в Газель. ДТП произошло сегодня, 25 августа, около 10:32 в Центральном районе.

— На Гоголя авария. Девушка в крови, приехала скорая, — прислал в редакцию фото читатель НГС.

30-летнюю пострадавшую увезли в больницу.

— 28-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Kia Sportage, совершил столкновение с попутным автомобилем Газель. Все обстоятельства устанавливаются, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Вчера ВАЗ сбил двух пешеходов в Новосибирской области. Мужчина погиб на месте, за женщину борются врачи.