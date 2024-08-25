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Происшествия «Девушка была в крови»: пьяный 28-летний сибиряк за рулем Kia Sportage устроил ДТП с Газелью

«Девушка была в крови»: пьяный 28-летний сибиряк за рулем Kia Sportage устроил ДТП с Газелью

Пострадавшую увезла скорая

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6 комментариев

Удар был сильный

В Новосибирске на улице Гоголя 28-летний сибиряк за рулем Kia Sportage врезался в Газель. ДТП произошло сегодня, 25 августа, около 10:32 в Центральном районе.

— На Гоголя авария. Девушка в крови, приехала скорая, — прислал в редакцию фото читатель НГС.

30-летнюю пострадавшую увезли в больницу.

— 28-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Kia Sportage, совершил столкновение с попутным автомобилем Газель. Все обстоятельства устанавливаются, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Вчера ВАЗ сбил двух пешеходов в Новосибирской области. Мужчина погиб на месте, за женщину борются врачи.

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Комментарии
7
Гость
25 августа 2024, 14:11
🔥 Вести СВО за 24 августа 🔥 от которых ccyтся Ckyлёвые инагенты и прочая 3А-украинская сраHЪ ВКС РФ продолжали экспресс-доставку подарков, а ВС России мощно наступают, занимая всё новые ВО территории. Продолжается замачивание бандитов вторгшиXся в Курскую обл. - отбиты 24 🥩-атаки каkл0-жыв0тныr (6 под Курском), - в минусе - более 2480* украинских 🐷🐷 (360 под Курском). Всего >463,7* тыс. с 04.06.23, из них 5500 под Курском, - разбито >135* ед. боевой и авто техники (46 под Курском). Всего >24,7 тыс. ед. с 04/06/23, в т.ч. 3 таnка, 36 боевых бронемашин, 30 артсистем и 4 станции РЭБ, - поражены 138 объектов и скоплений сил врага, включая: 7 складов БК, установка ЗРК С-125, склад ГСМ, цех по про-ву БПЛА, - ПВО сбиты - 44 БПЛА, 12 реакт. снарядов, 3 ракеты и 5 авиабомб *, без учёта огромных санпотерь и работы ВКС в тылах противника 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! Победа России приближается с каждым днём! 👍 Ну а выбор для поимённо известных 5-ти колонных IIIкулёвских проБляDей крайне незавиден, БЕЖАТЬ или готовиться к денацификации. Так давайте поможем им определиться ❗ 🔸 Повcтpeчали где Сkyлевую TварЪ, действуйте жёстко и калечно! 👊🤪 Создавайте Чужим атмосферу ненависти, ужаса и безысходности. Знайте, что ПРАВДА и ЗАКОН на стороне патриотов! Жду задорных визгов и уморительных некрологов с ЛеNина 12 😏
Гость
25 августа 2024, 14:13
А девушка откуда? ехала вместе с пьяным водителем?
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