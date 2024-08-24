«Массовое ДТП»: несколько машин столкнулись в Кировском районе — фото с места аварии

Днем 24 августа на левом берегу Новосибирска произошло массовое ДТП. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
В сообщении сказано, что авария произошла на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев в районе аллеи «Молодежная». Судя по фотографиям, на участке дороги находятся как минимум три машины с повреждениями.
НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в ДТП.
Информация о происшествии также появилась на сайте 2ГИС. Как сообщает сервис, на участке отсутствуют пробки.
— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд, — написал пользователь сервиса Владимир Мищенко.
23 августа стало известно, что в Новосибирске шесть машин ночью влетели в бетонные блоки. Авария произошла на улице Немировича-Данченко.