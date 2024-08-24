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Происшествия «Массовое ДТП»: несколько машин столкнулись в Кировском районе — фото с места аварии

«Массовое ДТП»: несколько машин столкнулись в Кировском районе — фото с места аварии

Инцидент случился на Сибиряков-Гвардейцев

297
2 комментария

авария произошла на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев в районе аллеи «Молодежная»

Днем 24 августа на левом берегу Новосибирска произошло массовое ДТП. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что авария произошла на пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев в районе аллеи «Молодежная». Судя по фотографиям, на участке дороги находятся как минимум три машины с повреждениями.

Судя по снимкам, несколько машин повреждены

НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска с просьбой сообщить, есть ли пострадавшие в ДТП.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС

Информация о происшествии также появилась на сайте 2ГИС. Как сообщает сервис, на участке отсутствуют пробки.

— Левый ряд. Средний ряд. Правый ряд, — написал пользователь сервиса Владимир Мищенко.

23 августа стало известно, что в Новосибирске шесть машин ночью влетели в бетонные блоки. Авария произошла на улице Немировича-Данченко.

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Комментарии
3
Гость
24 августа 2024, 14:38
Рос плебс и в обычные времена рассеян, а во времена разделения их страны на сырьевые колонии и подавно. Волнуется.
Гость
24 августа 2024, 14:40
В Воронеже хорошо прилетело. О-е.
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