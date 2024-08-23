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Происшествия Перебегала дорогу: «Нива» сбила 12-летнюю девочку в Новосибирске

Перебегала дорогу: «Нива» сбила 12-летнюю девочку в Новосибирске

Авария произошла в Дзержинском районе

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8 комментариев

Ребенка доставили в больницу

В Дзержинском районе Новосибирска «Нива» сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил городской отдел пропаганды ГАИ.

Авария произошла в пятницу, 23 августа, примерно в 16:30 на улице Волочаевской. 76-летний водитель «Нивы» двигался по улице Волочаевской и у дома №57/1 сбил ребенка, который перебегал дорогу слева направо в неположенном месте.

Пострадала 12-летняя девочка, она доставлена в больницу медиками скорой помощи, информация о ее травмах уточняется.

На месте работал наряд ДПС, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Калининском районе Новосибирска спорткар Chevrolet Corvette поехал на красный свет и сбил 14-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.

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Комментарии
9
Татьяна 53
23 августа 2024, 20:39
Ладно бы где-то в глубинке, на просёлочной дороге ехал дедушка, но в 76 лет ехать за рулём по огромному городу, это уже риск для других
ahsurv
23 августа 2024, 19:48
кабы водила был моложе, возможно успел бы затормозить. Ну нельзя старым доверять руль! Не та у нас, дедов, скорость реакции!
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