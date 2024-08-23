Перебегала дорогу: «Нива» сбила 12-летнюю девочку в Новосибирске

Ребенка доставили в больницу Источник: ГАИ Новосибирска











В Дзержинском районе Новосибирска «Нива» сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Об этом сообщил городской отдел пропаганды ГАИ.

Авария произошла в пятницу, 23 августа, примерно в 16:30 на улице Волочаевской. 76-летний водитель «Нивы» двигался по улице Волочаевской и у дома №57/1 сбил ребенка, который перебегал дорогу слева направо в неположенном месте.

Пострадала 12-летняя девочка, она доставлена в больницу медиками скорой помощи, информация о ее травмах уточняется.

На месте работал наряд ДПС, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Калининском районе Новосибирска спорткар Chevrolet Corvette поехал на красный свет и сбил 14-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу.