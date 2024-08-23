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Происшествия Спорткар Chevrolet Corvette поехал на красный свет и сбил 14-летнего мальчика — ребенок в больнице

Спорткар Chevrolet Corvette поехал на красный свет и сбил 14-летнего мальчика — ребенок в больнице

ДТП произошло в Калининском районе

4 654
48 комментариев

Спорткар поехал на красный свет

В Новосибирске сегодня, 23 августа, спорткар Chevrolet Corvette наехал на пешехода. Инцидент произошел в 14:50 в Калининском районе.

По предварительной информации от пресс-службы ГАИ, возле дома на улице Хмельницкого 71/1 36-летний водитель белого Chevrolet Corvette поехал на красный свет светофора и наехал на пешехода. 14-летний мальчик переходил дорогу слева направо по регулируемому переходному переходу.

В результате ДТП ребенок попал в больницу. Характер травм уточняется. На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На сайтах, где продают автомобили, цена на Chevrolet Corvette колеблется от 10 до 40 миллионов рублей.

Если вам известны обстоятельства ДТП, свяжитесь с редакцией НГС

Звоните8-923-157-00-00
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Вчера, 22 августа, трал, перевозивший экскаватор, застрял под железнодорожным мостом на проспекте Строителей.

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Комментарии
52
ex_Tommy58
23 августа 2024, 17:39
Уже написали, что мальчик сам виноват?
kolhoznik
23 августа 2024, 17:28
Юноше все равно спорт кар его сбил за 40 лямов или ваз за 40 тысяч
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