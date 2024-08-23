Спорткар Chevrolet Corvette поехал на красный свет и сбил 14-летнего мальчика — ребенок в больнице

Спорткар поехал на красный свет Источник: ГАИ по Новосибирску











В Новосибирске сегодня, 23 августа, спорткар Chevrolet Corvette наехал на пешехода. Инцидент произошел в 14:50 в Калининском районе.

По предварительной информации от пресс-службы ГАИ, возле дома на улице Хмельницкого 71/1 36-летний водитель белого Chevrolet Corvette поехал на красный свет светофора и наехал на пешехода. 14-летний мальчик переходил дорогу слева направо по регулируемому переходному переходу.

В результате ДТП ребенок попал в больницу. Характер травм уточняется. На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На сайтах, где продают автомобили, цена на Chevrolet Corvette колеблется от 10 до 40 миллионов рублей.

Вчера, 22 августа, трал, перевозивший экскаватор, застрял под железнодорожным мостом на проспекте Строителей.