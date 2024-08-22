Погрузчик, перевозивший экскаватор, застрял под мостом в Академгородке — на дороге образовалась пробка

Погрузчик, перевозивший экскаватор, застрял под железнодорожным мостом на проспекте Строителей. Видео с места аварии опубликовали в группе «Сообщество Академгородка» во «ВКонтакте».
Инцидент произошел примерно в 18:00 в четверг, 22 августа. Автомобиль с тяжелой техникой застрял под мостом на выезде на Бердское шоссе.
— На выезде с проспекта Строителей водитель грузовика не рассчитал высоту трактора, — говорится в посте.
Судя по карте 2ГИС, на месте, где произошло ДТП, образовался многокилометровый затор. Сервис оценивает ситуацию на дорогах в 6 баллов.
Ранее контейнеровоз застрял под железнодорожным мостом на Красном проспекте.
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