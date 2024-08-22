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Происшествия Погрузчик, перевозивший экскаватор, застрял под мостом в Академгородке — на дороге образовалась пробка

Погрузчик, перевозивший экскаватор, застрял под мостом в Академгородке — на дороге образовалась пробка

ДТП произошло на проспекте Строителей

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6 комментариев

Тяжелая техника не прошла по высоте

Погрузчик, перевозивший экскаватор, застрял под железнодорожным мостом на проспекте Строителей. Видео с места аварии опубликовали в группе «Сообщество Академгородка» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел примерно в 18:00 в четверг, 22 августа. Автомобиль с тяжелой техникой застрял под мостом на выезде на Бердское шоссе.

— На выезде с проспекта Строителей водитель грузовика не рассчитал высоту трактора, — говорится в посте.

Судя по карте 2ГИС, на месте, где произошло ДТП, образовался многокилометровый затор. Сервис оценивает ситуацию на дорогах в 6 баллов.

Сервис оценивает ситуацию на дорогах в 6 баллов

Ранее контейнеровоз застрял под железнодорожным мостом на Красном проспекте.

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ДТП Авария Новосибирск Академгородок
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Комментарии
7
Гость
22 августа 2024, 18:42
Этот мост как бутылочное горлышко. Когда уже академ сделают удобным?!!!
Гость
22 августа 2024, 18:48
"Погрузчик, перевозивший экскаватор," Поражён эрудированности! На деле, седельный тягач на трале перевозил фронтальный погрузчик!
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