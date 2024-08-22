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«Тренер бы мне сейчас выписал»: новосибирская супердетка — о погроме машины бывшего

Виктория бросила в лобовое стекло гантель и прыгала на крыше машины

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101 комментарий

Женщина занимается ледолазанием и активно ведет социальные сети

Сибирячка с гантелей, разгромившая машину бывшего мужа, написала в своих соцсетях комментарий по инциденту. По словам девушки, случившееся — бытовая ссора.

Сначала она бросила в «Хендай» гантель, после залезла на капот, начала прыгать на нем и крыше.

— Со мной все в порядке, я не ожидала такого масштаба, комментарии журналистам не даю. Только человеку из прокуратуры Новосибирской области объяснила, что все нормально, просто бытовая ссора, — отметила Виктория.

НГС обратился в пресс-службе областной прокуратуры, чтобы узнать, действительно ли ведомство отреагировало на случившейся инцидент. Инцидент с машиной произошел на улице Выборной, 99/3.

Все действия девушки попали на видео, она сама поделилась кадрами в социальных сетях с гордой подписью: «когда твоя бывшая по знаку зодиака водолей»

Женщина переехала в Новосибирск год назад из Владивостока вместе с мужем, сейчас ей 30 лет. Отношения с Сергеем у Виктории завязались в 15 лет, но спустя 14 лет совместной жизни, пара рассталась. У них осталась общая дочь, сейчас девочке 13 лет. Женщина занимается спортом и состоит в сборной Новосибирской области по ледолазанию. Тренером Виктории был Евгений Глазунов, который погиб в Киргизии.

— Тренер бы мне сейчас выписал, — написала в соцсетях Виктория.

Дебоширка также отметила, что ей было приятно читать новости, потому что ее называли красоткой из-за спортивного тела.

Недавно неизвестный разбил автомобиль топором в Новосибирской области.

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Комментарии
103
ЧубураЖко
22 августа 2024, 13:04
Что-то немедленно вспомнил - обезьяна с гранатой.....
Harlan
22 августа 2024, 13:03
Ты - агрегат, Дуся, Ты, Дуся - агрегат! Ты - агрегат, Дуся, На сто киловатт! © Н. Расторгуев.
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