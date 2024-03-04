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В Новосибирске простятся с альпинистом, погибшим при восхождении в Киргизии

Его тело нашли 22 февраля

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Когда Евгения искали, видимость была очень плохая

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Прощание с альпинистом Евгением Глазуновым, который погиб в Киргизии, пройдет в Новосибирске. Здесь живет его мама. Об этом сообщила представитель группы альпинистов, задействованных в поиске и спуске тела, Анна Пиунова на своей странице «ВКонтакте».

— Всем, кто хотел попрощаться. Завтра Женя улетит в Новосибирск, город, где живет его мама. Прощание состоится в среду, 6 марта, в Новосибирском крематории, — написала Анна на своей странице в социальной сети.

О том, что связь с альпинистом пропала, стало известно 19 февраля, об этом также написала Анна Пиунова. На тот момент мужчина не выходил на связь 60 часов. Евгений лез один по маршруту Чаплинского, долез до гребня и начал спуск по линии подъема, оставляя спусковые петли.

Тело Евгения нашли 22 февраля. Как отметила Анна, он почти спустился вниз, оставалось полторы веревки. Она предположила, что был камнепад.

По данным агентства ТАСС, в 2018 году родной брат Евгения Глазунова — иркутский альпинист Сергей Глазунов — погиб при восхождении в Пакистане.

Осенью несколько лет назад девять туристов, в том числе из Новосибирска, погибли при восхождении на вулкан Ключевской.

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