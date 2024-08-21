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Происшествия эксклюзив 14 лет отношений и общая дочь: что известно о семейной паре, где сибирячка с гантелей разгромила машину бывшего мужа

14 лет отношений и общая дочь: что известно о семейной паре, где сибирячка с гантелей разгромила машину бывшего мужа

Виктория профессионально занимается ледолазанием и активно ведет социальные сети

4 139
92 комментария

Женщина активно ведет социальные сети и занимается спортом

Сибирячка, которая разгромила машину бывшего мужа, состояла с ним в отношениях 14 лет. Разошлась пара недавно, у них есть общая 13-летняя дочь. НГС узнал, что известно о Виктории и ее жизни.

Женщина переехала в Новосибирск год назад из Владивостока, в январе она отметила свое 30-летие. В одном из постов за июль прошлого года Виктория написала, что они с мужем Сергеем решили разойтись после 14 лет отношений. Женщина уверяла, что расставание прошло мирно и никто не страдал.

Вместе с мужем Виктория прожили 14 лет

Правда, сама спустя год по итогу разгромила автомобиль бывшего мужа: сначала бросила гантель в лобовое стекло, после запрыгнула на капот, помяла его и крышу. Инцидент произошел на улице Выборной, кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

То, как Виктория разносит машину, попало на камеры видеонаблюдения

Сама Виктория активно ведет социальные сети, часто выкладывала фотографии вместе с Сергеем. Рассказывала женщина и подробности личной жизни, например, поделилась, что для нее их отношения — первые серьезные и начались они в ее 15 лет. После расставания их 13-летняя дочь осталась жить с Викторией.

Женщина состоит в сборной Новосибирской области по ледолазанию. Она уже несколько лет занимается этим видом спорта и участвует в соревнованиях. Тренером Виктории был Евгений Глазунов, который погиб в Киргизии.

Виктория состоит в сборной Новосибирской области по ледолазанию

Виктория зарабатывает деньги на наращивании ресниц, согласно ее социальным сетям, занимается этим женщина уже 7 лет. До этого работала в магазинах одежды.

НГС попытался связаться с сибирячкой, она ответила на звонок, но общаться по поводу инцидента не захотела. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что заявлений в полицию из-за порчи машины не поступало.

Если вы знаете, почему Виктория разгромила машину бывшего мужа, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно неизвестный разбил автомобиль топором в Новосибирской области.

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Комментарии
96
Gordon Shumway
21 августа 2024, 17:48
"Виктория зарабатывает деньги на наращивании ресниц" - очередная бездельница. Сидит на шее у мужа, а ещё позволяет себе громить его автомобиль. Бессовестная!
АнтонПавловичЧехов
21 августа 2024, 18:19
корреспондентка опять посрала
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