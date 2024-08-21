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Cибирячка в фитнес-костюме разнесла гантелей машину

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Происшествия Супердетка: сибирячка в фитнес-костюме разнесла гантелей машину бывшего мужа — видео

Супердетка: сибирячка в фитнес-костюме разнесла гантелей машину бывшего мужа — видео

Девушка также попрыгала на капоте и крыше «Нисана»

7 567
128 комментариев

Момент того, как девушка крушила автомобиль, попал на видео

В Новосибирске спортивная девушка разгромила машину бывшего мужа. Она кинула гантель в лобовое стекло, а после начала скакать на крыше и капоте. Видео с погромом опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщают в телеграм-канале, инцидент произошел на улице Выборной возле дома № 99/3. Сибирячка в фитнес-костюме сначала записала видео в зеркале с гантелей, после спустилась вниз и бросила ее в лобовое стекло Nissan Qashqai. На этом девушка не остановилась, она запрыгнула на капот, после — на крышу и буквально разгромила автомобиль.

Посмотрите, как девушка крушила машину

Подписчик паблика уверяет, что машина принадлежит ее бывшему мужу.

Если вы знаете девушку, которая разгромила автомобиль, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно в Ленинском районе силовики задержали мужчину, который разгромил балкон квартиры.

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Комментарии
131
С левого берега
21 августа 2024, 13:51
Ее теперь пустят в какой нибудь фитнес клуб?
Светлана В-ва
21 августа 2024, 13:47
ничо се спортивная лошадка)
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