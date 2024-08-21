Супердетка: сибирячка в фитнес-костюме разнесла гантелей машину бывшего мужа — видео

В Новосибирске спортивная девушка разгромила машину бывшего мужа. Она кинула гантель в лобовое стекло, а после начала скакать на крыше и капоте. Видео с погромом опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Как сообщают в телеграм-канале, инцидент произошел на улице Выборной возле дома № 99/3. Сибирячка в фитнес-костюме сначала записала видео в зеркале с гантелей, после спустилась вниз и бросила ее в лобовое стекло Nissan Qashqai. На этом девушка не остановилась, она запрыгнула на капот, после — на крышу и буквально разгромила автомобиль.