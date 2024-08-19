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Происшествия Угрожал прохожим и разгромил балкон: силовики задержали новосибирца в Новомарусино — видео от очевидцев

Угрожал прохожим и разгромил балкон: силовики задержали новосибирца в Новомарусино — видео от очевидцев

Его передали полицейским

2 281
13 комментариев

Полицейские проводят проверку

В Ленинском районе Новосибирска силовики задержали мужчину, который разгромил балкон квартиры. Как заявили очевидцы, он также угрожал окружающим.

Об этом рассказали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» 19 августа со ссылкой на подписчика. В сообщении сказано, что новосибирца заметили накануне в Новомарусино.

— Неадекватный человек ломился не в первый раз к своей матери, разгромил балкон и залез в квартиру, орал на всю улицу матом, угрожал всем расправой, — сказано в сообщении.

Мужчину, по словам очевидцев, задержали полицейские, но якобы отпустили в тот же день. Вечером он вновь вернулся на место, и к нему вышел местный житель.

— Сосед вышел, хотел угомонить, тот кинулся с камнем, ударил по голове и пинал лежачего, — заявили в телеграм-канале.

Уточняется, что в результате на место конфликта прибыла Росгвардия. Как рассказали НГС в пресс-службе ведомства, днем 18 августа сотрудники выезжали по сообщению о том, что неизвестный агрессивно себя ведет, кричит и выражается нецензурной бранью. Инцидент случился на улице Большой.

Очевидцы сняли видео с места произошедшего

— На месте к сотрудниками Росгвардии обратились очевидцы произошедшего и сообщили, что данный граждан ведет себя неадекватно, угрожает прохожим, разбил балконное окно, — объяснили в ведомстве.

Мужчину задержали с применением «специальных средств ограничения подвижности» и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции.

— Информация была передана ближайшему наружному наряду. Сотрудниками Росгвардии гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску, — сообщили в ведомстве.

В ведомство поступило заявление по факту действий мужчины. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

19 августа под Новосибирском конфликт между аварийным комиссаром и водителем закончился телесными повреждениями. Инцидент случился в районе поселка Новый.

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Комментарии
13
267039456
19 августа 2024, 19:59
Ещё один преподаватель разговоров о важном? Ну, ну.
кулькулятр
19 августа 2024, 19:52
Специальные средства ограничения подвижности, это кандалы что ли?
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