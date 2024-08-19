Угрожал прохожим и разгромил балкон: силовики задержали новосибирца в Новомарусино — видео от очевидцев

Полицейские проводят проверку Источник: «Инцидент Новосибирск»/t.me











В Ленинском районе Новосибирска силовики задержали мужчину, который разгромил балкон квартиры. Как заявили очевидцы, он также угрожал окружающим.

Об этом рассказали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» 19 августа со ссылкой на подписчика. В сообщении сказано, что новосибирца заметили накануне в Новомарусино.

— Неадекватный человек ломился не в первый раз к своей матери, разгромил балкон и залез в квартиру, орал на всю улицу матом, угрожал всем расправой, — сказано в сообщении.

Мужчину, по словам очевидцев, задержали полицейские, но якобы отпустили в тот же день. Вечером он вновь вернулся на место, и к нему вышел местный житель.

— Сосед вышел, хотел угомонить, тот кинулся с камнем, ударил по голове и пинал лежачего, — заявили в телеграм-канале.

Уточняется, что в результате на место конфликта прибыла Росгвардия. Как рассказали НГС в пресс-службе ведомства, днем 18 августа сотрудники выезжали по сообщению о том, что неизвестный агрессивно себя ведет, кричит и выражается нецензурной бранью. Инцидент случился на улице Большой.

Очевидцы сняли видео с места произошедшего Источник: «Инцидент Новосибирск»/t.me

— На месте к сотрудниками Росгвардии обратились очевидцы произошедшего и сообщили, что данный граждан ведет себя неадекватно, угрожает прохожим, разбил балконное окно, — объяснили в ведомстве.

Мужчину задержали с применением «специальных средств ограничения подвижности» и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции.

— Информация была передана ближайшему наружному наряду. Сотрудниками Росгвардии гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции №7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску, — сообщили в ведомстве.

В ведомство поступило заявление по факту действий мужчины. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.